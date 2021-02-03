Чемпионат мира по хоккею пройдет в «пузыре»

В списке хозяев осталась одна маленькая Латвия, где существует только один современный хоккейный дворец

После того, как у Белоруссии отобрали ЧМ-2021 по хоккею, встал вопрос – где его проводить?

Напомним, что первоначально он должен был проходить в Минске и Риге, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) под давлением западных политиков и спонсоров отказалась проводить его на территории неспокойной республики. Таким образом, в списке хозяев осталась одна маленькая Латвия, где существует только один современный хоккейный дворец. И тогда стали искать – кто может взять вторую половину первенства. Клич подхватили Дания и Словакия. Но тут пошла вторая волна пандемии и ИИХФ решила не рисковать.

И вот вчера на официальном сайте Международной федерации появилось сообщение, что «Совет ИИХФ проголосовал за утверждение Риги (Латвия) в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021».

При этом Совет ссылается на текущие проблемы, связанные с COVID-19, и сложность передвижения между странами во время пандемии. Да и в финансовом плане такой вариант, похоже, для Международной федерации более предпочтителен, даже несмотря на то, что в Риге придется переоборудовать под хоккей сразу две арены.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ

ИИХФ сообщает, что главным местом проведения чемпионата станет «Арена Рига», где пройдут матчи Группы В - два четвертьфинала, два полуфинала и матчи за «золото» и «бронзу».

Вторым местом станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый каток вместимостью на 6000 зрителей. Здесь сыграют команды Группы А (где находится сборная России) и два четвертьфинальных матча.

А тренироваться хоккеисты смогут на катке "Даугава", его сейчас достраивают в пожарном порядке.

ГДЕ БУДУТ ЖИТЬ ХОККЕИСТЫ

Все 16 команд будут размещены в одном отеле, в «пузыре». Участники соревнований будут находится внутри одной закрытой территории без контактов со стороны. Арены находятся в 150 метрах друг от друга, так что оградить всех участников соревнований будет не сложно, считают организаторы. Тем более, что уже есть энхаэловский опыт: по такому же принципу в Канаде в августе-сентябре проводились игры плей-офф Кубка Стэнли.

При этом Федерация сообщает, что пока чемпионат собираются проводить без зрителей, но если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится, то возможна и продажа билетов на эти матчи.

УЧАСТНИКИ ЧМ-2021 ПО ХОККЕЮ

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Италия.

Игры группового этапа ЧМ по хоккею 2021 будут проходить с 21 мая по 1 июня, четвертьфиналы — 3 июня, полуфиналы 5-го, а финал и матч за бронзу состоятся 6 июня. Всего на турнире будет сыграно 64 матча.

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