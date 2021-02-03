Экс-губернатора Фургала подозревают в организации двух заказных убийств

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Следственный комитет России в окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление" и "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".

- По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствию удалось установить, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл.

Также СК России удалось установить исполнителя этого преступления. Им оказался Марат Кадыров, который арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по найму.

- Преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори. Поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит. Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы – Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей "убийство по найму", - отметила Петренко.

В СК России подчеркнули, остальным участникам организованной преступной группы "предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

На заседании Басманного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергей Фургала прокурор сделал заявление, что у обвиняемого имелось структурное подразделение, которое занималось физической ликвидацией неугодных лиц (подробности).