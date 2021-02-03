Магия, смех и настоящая дружба

Детям всегда интересно читать про веселых, непослушных и смелых героев Фото: Shutterstock

Четыре новых книги для семейного чтения – настоящий клад. Детям всегда интересно читать про веселых, непослушных и смелых героев. Ведь они похожи на них самих. Ну кто, скажите, не ошибался и не творил что-то такое, за что потом было стыдно? Кто не мечтал ради друзей совершить подвиг? Все это есть в новых книжках!

Disney. Моана. Пуа и Хейхей

Для читателей, которые любят похохотать от души - «Моана». Юная красотка живет на острове в Тихом океане. Рядом с ней компания – закачаешься: петушок Хейхей и поросенок Пуа. Первый заставляет понервничать, второй – старается выручить и помочь. Вместе они составляют удивительный комический дуэт.

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/782129/

Disney. Храбрая сердцем. Любимые истории

Книга «Храбрая сердцем» для непосед, мечтающих о приключениях. Меринда не похожа на обычных принцесс! Любит на лошади ездить и из лука стрелять. Однажды по ее вине случается страшное. Теперь Меринде предстоит все исправить и заслужить прощение близких.

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/782131/

Disney. Холодное сердце II. Домашние игры

«Холодное Сердце II. Домашние игры» - о житье-бытье в королевстве Эренделл. Чем занимаются юная королева Эльза, ее сестра Анна, их друг Кристофф и снеговик Олаф? Оказывается, по вечерам они играют в различные игры. Прочитав книгу, можно взять их опыт на вооружение и самим провести вечер «по-королевски».

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/782130/

Сказочный патруль. Потерянные сказки

Про «Сказочный патруль. Потерянные сказки» достаточно сказать одно: это история от Марии Парфеновой, автора любимых мультфильмов «Сказочный патруль», «Тиг и Лео», «Четверо в кубе».

Но в книге совершенно новая история. Аленке, одной из волшебниц сказочного патруля, придется спасать мир. Причем, волшебный мир, из которого вдруг исчезли все маги и волшебные существа…

Представить, как все было на самом деле, помогут иллюстрации художницы Татьяны Петровска.

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/785587/

Впрочем, во все этих книгах, действительно сказочные картинки, рассматривать которые хочется вновь и вновь.

А еще читателей ждет приятный сюрприз – раскраски в конце книги. Если постараться, можно сделать классный подарок близким – яркую, волшебную картину.