Россия запускает поезда в Белоруссию и возобновляет полеты в Азербайджан и Армению

С 8 февраля на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, а также увеличении регулярных авиарейсов в Минск. Кроме того, возобновляется авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

Напомним, международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Пока восстановлен только один поезд - в сообщении с Абхазией.

Поезда между Калининградом и другими городами России сейчас курсируют через Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на ее территории.

Что конкретно изменится:

- с 8 февраля на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

- До 5 раз в неделю увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва-Минск. Возобновляются перелеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

- С 8 февраля будет увеличено до 3 рейсов в неделю регулярное авиасообщение с Киргизией по маршруту Москва-Бишкек.

- С 15 февраля на взаимной основе открывается международное авиасообщение с Азербайджаном. По маршруту Москва-Баку будет выполняться 2 рейса в неделю, по маршруту Москва-Ереван - 4 рейса в неделю.

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