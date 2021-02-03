«Каждый день часами рылась в помойке»: в Москве пенсионерку насмерть завалило мусором в квартире

Соседи десять лет жаловались на любительницу хлама, но женщина никогда не открывала дверь даже полиции

Ровно три часа полицейские и спасатели искали тело 79-летней московской пенсионерки в ее же однокомнатной квартире. В полицию обратились соседи. Они и раньше жаловались на неприятный запах из жилища женщины, но тут вонь стала просто невыносимой. Жители заподозрили, что женщина умерла и оказались правы.

Правда, тело пришлось в буквальном смысле откапывать. Когда вскрыли дверь, жильцы и правоохранители ахнули: все помещения квартиры в Живописном переулке, что недалеко от метро Щукинская, от пола до потолка было завалены мусором.

- Это была нора, в которой она жила. Перемещалась она по лазам в мусоре, которые очень похожи на тоннели. Понять, где кухня и туалет, было просто невозможно. Тараканы, крысы, запах жуткий, - описала квартиру москвички соседка, Татьяна Нестерова.

Прежде чем найти тело, из квартиры вывезли несколько тонн мусора. Именно он и погубил женщину.

- Причиной смерти стала асфиксия. Во сне хозяйку квартиры завалило пакетами с мусором, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Но откуда весь этот хлам взялся в квартире 79-летней москвички? По словам соседей, женщина страдала расстройством психики.

- Все началось десять лет назад. Она одинокая и совсем слетела с катушек, когда потеряла работу. Она каждый день часами рылась в мусорных баках. Собирала бутылки, пакеты и все это приносила в квартиру. С нами она никогда не общалась. Единственные живые существа, которым она доверяла - голуби. Она кормила их во дворе и на своем балконе, который напоминал голубиный приют. Птицы к ней прилетали сотнями, - рассказала Татьяна Нестерова.

Все это время соседи жаловались на неприятный запах, доносящийся из квартиры пенсионерки. Но толка не было.

- Мы и в управляющую компанию писали, и в прокуратуру, и психушку ей вызвали, и полицию. Но управы на нее не было. Она просто никогда и никому дверь квартиры не открывала, - продолжила рассказ соседка.

Сколько всего мусора вывезли из квартиры женщины, никто не считал. После ее смерти дверь опечатали и, скорее всего, жилье перейдет в муниципальную собственность, если конечно после смерти не найдутся родственники женщины.

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