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«Каждый день часами рылась в помойке»: в Москве пенсионерку насмерть завалило мусором в квартире

Соседи десять лет жаловались на любительницу хлама, но женщина никогда не открывала дверь даже полиции
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Соседи десять лет жаловались на любительницу хлама, но женщина никогда не открывала дверь даже полиции

Соседи десять лет жаловались на любительницу хлама, но женщина никогда не открывала дверь даже полиции

Ровно три часа полицейские и спасатели искали тело 79-летней московской пенсионерки в ее же однокомнатной квартире. В полицию обратились соседи. Они и раньше жаловались на неприятный запах из жилища женщины, но тут вонь стала просто невыносимой. Жители заподозрили, что женщина умерла и оказались правы.

Правда, тело пришлось в буквальном смысле откапывать. Когда вскрыли дверь, жильцы и правоохранители ахнули: все помещения квартиры в Живописном переулке, что недалеко от метро Щукинская, от пола до потолка было завалены мусором.

- Это была нора, в которой она жила. Перемещалась она по лазам в мусоре, которые очень похожи на тоннели. Понять, где кухня и туалет, было просто невозможно. Тараканы, крысы, запах жуткий, - описала квартиру москвички соседка, Татьяна Нестерова.

Прежде чем найти тело, из квартиры вывезли несколько тонн мусора. Именно он и погубил женщину.

- Причиной смерти стала асфиксия. Во сне хозяйку квартиры завалило пакетами с мусором, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Но откуда весь этот хлам взялся в квартире 79-летней москвички? По словам соседей, женщина страдала расстройством психики.

- Все началось десять лет назад. Она одинокая и совсем слетела с катушек, когда потеряла работу. Она каждый день часами рылась в мусорных баках. Собирала бутылки, пакеты и все это приносила в квартиру. С нами она никогда не общалась. Единственные живые существа, которым она доверяла - голуби. Она кормила их во дворе и на своем балконе, который напоминал голубиный приют. Птицы к ней прилетали сотнями, - рассказала Татьяна Нестерова.

Все это время соседи жаловались на неприятный запах, доносящийся из квартиры пенсионерки. Но толка не было.

- Мы и в управляющую компанию писали, и в прокуратуру, и психушку ей вызвали, и полицию. Но управы на нее не было. Она просто никогда и никому дверь квартиры не открывала, - продолжила рассказ соседка.

Сколько всего мусора вывезли из квартиры женщины, никто не считал. После ее смерти дверь опечатали и, скорее всего, жилье перейдет в муниципальную собственность, если конечно после смерти не найдутся родственники женщины.

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