Сколько стоит роман со звездой: знаменитости продают любовь за 1 млн евро, а партнеров-болтунов облагают штрафами

Самый свежий пример звездного романа, закончившегося драмой - блогер Дава и Ольга Бузова. Фото: Личный архив

Душещипательная "лав стори" Ольги Бузовой длилась почти полтора года: знакомство на съемках клипа, бурный роман, предложение руки и сердца, свадебная церемония на Мальдивах и, наконец, внезапное расставание с блогером Давидом Манукяном. За поворотами этого сюжета народ следил, как домохозяйки за любимым сериалом. Вот только в искренность чувств пары мало кто верил, а их расставание и вовсе восприняли однозначно: "Контракт закончился". Неужели и правда любовь по контракту - норма в шоу-бизнесе, и сколько стоят чувства напоказ?

Мечта, а не карьера

До знакомства с Бузовой о блогере Даве мало кто знал: очередной миллионник в Инстаграме, записывает какие-то пародии для школьников. Однако, за несколько месяцев публичных отношений с Олей ее жених многократно увеличил аудиторию в соцсетях, записал дуэт с Филиппом Киркоровым, выпустил трек с группой "Руки вверх" и прорвался на ТВ в шоу "Танцы со звездами" - мечта, а не карьера! Но за все надо платить.

- У меня есть информация от людей, которые работают с ними в одной команде, что это контракт, - рассекретила отношения Бузовой хорошо знакомая с ней экс-участница "Дома-2" Алена Савкина (зрители знают ее под псевдонимом Рапунцель). - Поверьте, Оля после развода не стала бы на всю страну вываливать личные тайны. Возможно, в какой-то момент они и правда увлеклись друг другом, но только после подписания договора на круглую сумму.

Аккурат в день расставания у Бузовой вышла новая "пророческая" песня о разбитых розовых очках и девичьих страданиях. А Манукян после грустного финала и вовсе получил травму в телепроекте и теперь выжимает слезу из зрителя "однорукими" плясками (вторая рука обездвижена фиксирующей повязкой). Экс-жених, кстати, тоже записывает хит, и здесь все по классике: "ты обнулила нас", "вернись", "счастье напоказ".

Аккурат в день расставания с Давой у Бузовой вышла новая "пророческая" песня о разбитых розовых очках и девичьих страданиях. Фото: Личный архив

- Почему люди говорят о каком-то контракте? Все просто: мы перестали верить в любовь, - рассуждала поющая ведущая в интервью "КП" незадолго до расставания. - А с другой стороны, каждый имеет полное право так думать. Сколько было в шоу-бизнесе пиар-историй...

Свадьбы не будет

И действительно: Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, Николай Басков и Анастасия Волочкова, Нюша и Егор Крид, Иван Краско с молодой женой Натальей Шевель - кого только не уличали в любви по контракту. А некоторые звезды этого даже не скрывают. Так, Дима Билан, которому под "Евровидение" придумали красивую историю со свадьбой на модели Елене Кулецкой, несколько лет поддерживал миф об их романе. А потом наконец не выдержал.

- Мы вынуждены жить и пиариться вот уже четыре года! Но мы живем раздельно. Мы друзья, и никакой свадьбы не будет! - заявил журналистам певец, взбесившийся от бесконечных расспросов.

Виталина Цымбалюк-Романовская после скандального развода с Арменом Джигарханяном придумала любовь со звездой ток-шоу Прохором Шаляпиным. Целый год "влюбленные" кормили публику байками о совместных планах и будущих детях. А когда интерес стал спадать, без тени смущения признались: это был пиар-роман.

- У меня тогда шли суды с Арменом Борисовичем, весь этот публичный негатив так утомил, что захотелось отвлечься, - беспечно рассказывала пианистка. - А Прохор - очень хороший партнер по телешоу. Мне кажется, наша шутка прекрасно сработала. Мы записали две песни и даже собирались организовать концерт. А быть циничной, кстати, меня научил Джигарханян!

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена на любовь кусается

По словам экспертов, личная жизнь звезд всегда хорошо продавалась - как свадьбы, так и разводы.

- Самый известный пиар-роман - это, конечно, Пугачева с Киркоровым, - говорит звездный промоутер Сергей Лавров. - Не могу утверждать, что это было за деньги, но Пугачева - мастер пиара. И когда они с Филиппом поженились, разорвалась бомба. Об этом судачили бабушки на лавочках, с этого начинались новости на Первом канале. Тогда еще не была популярна тема суррогатного материнства, но если бы они родили детей, у народа случилась бы просто истерика. Конечно, свою популярность они тут же конвертировали в деньги. Сразу после свадьбы Филипп, который тогда еще был далеко не поп-королем, стал собирать огромные залы, а Алла Борисовна заломила безумные гонорары за свои шоу.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О любви по контракту в шоу-бизнесе не принято говорить вслух, поэтому точные суммы знает очень узкий круг лиц.

- Я слышал, что это стоит от 1 - 2 миллиона евро в год, но для шоу-бизнеса это не такие большие деньги, - продолжает промоутер. - Помните, Кристина Орбакайте в какой-то момент начала везде появляться с Авраамом Руссо, они записали дуэт и все думали, что закрутили роман? Именно благодаря этому Руссо вообще появился на нашей эстраде. Я знаю, что там был некий контракт и Кристина получила определенные дивиденды, а Авраам - популярность. Эти вложения он потом быстро отбил заказниками и гастролями.

Ради рейтинга артисты порой идут на откровенный обман.

- Одна малоизвестная певица из "нулевых" - Оксана Почепа, она же Акула, и вовсе придумала историю, что якобы встречалась с голливудской звездой Мелом Гибсоном. Все поверили, начали интересоваться. Звонили мне: "Сам Гибсон за ней ухаживает! Зачем нам "ВИА Гра", узнайте, сколько стоит Почепа". У меня заказы пошли! - до сих пор удивляется Сергей Лавров. - Хотя никакого романа на самом деле не было: певица просто выдала за себя другую девушку, которую со спины сфотографировали с актером. А народ поверил этой авантюристке.

Подарки - тоже реклама

Профи по пиару уверяют: если в паре одна из звезд более популярная, то на 90% - это любовь за деньги. При этом контракт - не символическая фигура речи: отношения зачастую скрепляют настоящим бумажным договором.

- В своей работе нам приходилось сталкиваться с такими контрактами, - рассказывает адвокат Сергей Афанасьев. - Любовные интриги и романы в шоу-бизнесе - это нередко коммерческая и заранее прописанная сценаристами история. На Западе, например, это давно уже стало привычным способом заработка (так, по оценкам экспертов, модель Ирина Шейк и футболист Роналду заработали на своем романе около 30 миллионов долларов. - Ред.).

По словам юриста, у каждой звезды свой прайс.

- Какой-то средней рыночной цены нет, но в договорах мы видим суммы в несколько миллионов рублей, - продолжает Сергей Афанасьев. - Конечно, там не прописываются детально все действия, которые должна выполнять пара - целоваться, обниматься на камеру или вместе выходить в ресторан раз в неделю, только общая концепция и инфоповоды: делать общие снимки, видео, публикации в соцсетях. Порой под начало романа, измену или конец истории заключаются разные контракты, чтобы участники могли оценить, насколько "выстрелила" их история, и скорректировать свое поведение. Еще одна фишка: забирать дорогие подарки при расставании. Такой скандал проплачивает, например, производитель авто или ювелирных изделий, бренд которых звезды постоянно упоминают. Такая жизненная история порой намного эффективнее прямой рекламы.

Есть и еще несколько особенностей: насколько бы ни были дорогостоящими такие соглашения, даже при нулевой отдаче, когда роман никого не заинтересовал, деньги заказчику не возвращаются. Ну а главный момент договора о пиар-романе - пункт о неразглашении. Тому, кто его нарушит, придется выплатить штраф, значительно превышающий сумму контракта.

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