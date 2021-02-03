Теннисисты вырвались из клетки

Лучшие теннисисты мира начали подготовку к Открытому чемпионату Австралии с "разогревочных турниров". Фото: REUTERS

Теннисисты, прилетевшие в Мельбурн еще в середине января, наконец-то получили свободу после 14-дневного карантина. Даниил Медведев выставил у себя в Инстаграме фото, на котором улыбается до ушей.

«2 недели прошли Спасибо! Готов и счастлив стартовать на Atp Cup», - подписал наш лучший теннисит.

Кстати, Даниил Медведев и Андрей Рублев на этом новом командном турнире свои встречи против теннисистов сборной Аргентины выиграли. Далее будут еще полуфиналы и финал. Но это все так - тренировка, разминка перед самим Australian Open, который из-за пандемии в этом году пройдет на три недели позже обычного, с 8 по 21 февраля.

Увы, далеко не всем удалось выйти с карантина в боевой форме, поскольку игроки находились в разных условиях. И особенно жестко ограничили в передвижениях тех, кто летел в «коронавирусных» самолетах. Напомним, что в Австралию теннисисты добирались из разных стран 18 специальными чартерными рейсами, которые были заполнены на 20 – 30 процентов. По прилету все игроки и члены их команд сдавали тесты, и если у кого-то находили ковид, то «браковали» весь самолет. В такую «заразную» компанию попала и победительница двух турниров Большого шлема Светлана Кузнецова.

«Друзья! Вот и подходит к концу моя строгая изоляция в номере отеля Мельбурна. Как и у всех пассажиров трёх «карантинных» рейсов… Не скрою, были очень непростые дни: множество вопросов к себе, к ситуации…

Но я с оптимизмом смотрю в приближающиеся дни, перед подготовительным турнира к Australian Open», - написала Кузнецова, которая без игровой практики вскоре с треском проиграла свой первый матч турнира WTA в Мельбурне американке Дженнифер Брэйди (0:3; 0:6).

Из других результатов стоит отметить победу в турнире «Мельбурн-2» Екатерины Александровой над победительницей «Ролан Гаррос-2020» полячкой Игой Свентек (6:4; 6:2). И уже второй успешный матч Карена Хачанова (над австралийцем Максом Перселлом - 7:6 (7:5), 6:3), который вышел в третий круг мужского турнира «Мельбурн-1».

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