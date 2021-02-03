ИП предложили ликвидировать как класс: что думает про это бизнес

На предпринимателей сегодня давят не только последствия пандемии, но и нарастающее внимание со стороны налоговых органов, а также повышение тарифов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дискуссия развернулась после того, как бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что эксперты Института экономики роста им. Столыпина (Титов является председателем наблюдательного совета этого института) предложили отменить ИП, сохранив самозанятых и юридических лиц.

- Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения, - отметил Титов.

При этом он обратил внимание на «некую нелогичность» ИП.

- Если деньги компании хочешь вывести для себя, тогда платишь налог на дивиденды — это разные два кошелька, - сказал бизнес-омбудсмен в интервью ТАСС- А у индивидуального предпринимателя все вместе. И он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги для потребления. В этом есть некая нелогичность.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идея отказаться от ИП витает уже несколько лет. Например, когда вводили категорию самозанятых, «Деловая Россия» предлагала, чтобы ИП, не нанимающее сотрудников, отошли к самозанятым, а кто нанимает — к обычным юрлицам. Но тогда идея не прошла.

- ИП — неплохая форма организации предприятия и не надо ее трогать, - сказал kp.ru президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе. - Все время у некоторых свербит: давайте то изменим, давайте другое. Желание все время что-то изменить и переделывать — оно не очень хорошее. Особенно, сейчас, в такое непростое для бизнеса время.

По словам Иоффе, сложность заключается не только в экономических последствиях пандемии, но и в нарастающем давлении со стороны налоговых органов, повышении тарифов.

Президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это может привести к тому, что люди просто уйдут из бизнеса — кто-то в серую зону, кто-то — вообще, - продолжил эксперт. - Ну если держится такая форма, ИП, работают по ней люди — ну пусть держится. Сейчас есть возможность быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем или организовать юридическое лицо. Ну и пусть каждый выбирает ту форму, которая ему нравится. Чем больше возможностей, тем лучше. Возможно, есть смысл расширить и виды деятельности, разрешенные для самозанятых.

О том, что нужно расширять, а не сужать возможности бизнеса высказались и в Госдуме.

- Нельзя однозначно сказать, что выгоднее для предпринимателя - ООО или ИП — это зависит от вида деятельности, - сказал «КП» председатель комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов. - Поэтому предприниматели создают несколько форм — одни операции проводят через ИП, другие — через ООО. В целом, ИП проще для ведения бизнеса, чем ООО. Что касается ответственности, то штрафы, например, для юрлиц выше, чем для ИП. Но в то же время индивидуальный предприниматель отвечает по долгам, связанным с бизнесом, всем своим имуществом, включаю личное, а ООО — только уставным капиталом.

По мнению депутата, если перевести все ИП в юрлица, это увеличит на них финансовую нагрузку, но не облегчит предпринимателю ведение бизнеса.

- Если говорить об изменениях, то они не должны приводить к потерям для предпринимателей — а таких предложений я пока не вижу, - сказал Сазонов.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ САМОЗАНЯТЫХ ОТ ИП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ САМОЗАНЯТЫХ ОТ ИП

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