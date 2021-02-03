Путин заслушал отчёт гендиректора Агентства стратегических инициатив

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

...Перед началом рабочей встречи (она проходила в Кремле) с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой Владимир Путин сразу же определил тему разговора:

- Вы хотели рассказать об итогах работы. И потом – вопросы работы с социальными организациями, так я понимаю?

Чупшева к такой повестке была готова:

- В прошлом году мы сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии. Вместе с крупными цифровыми, образовательными платформами запустили сервис по дополнительному образованию, которым могли воспользоваться и учителя, и родители, и, самое главное, школьники в период дистанционного образования. Около полумиллиона ребят получили доступ в интернет и технические средства, для того, чтобы можно было учиться дистанционно в этот период.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Вот нам когда особенно пригодилось АСИ!» - вполне мог сказать президент. Ведь это именно он ещё 10 лет назад предложил создать популярное теперь и очень востребованное АСИ.

- Мы поддержали, - докладывала Чупшева, - несколько проектов медицинских платформ с использованием искусственного интеллекта. И, самое главное, Владимир Владимирович (в этом месте глава АСИ чисто по-женски всплеснула руками) - те проекты – они сперва были небольшие, стартапы... Которые мы представляли на Наблюдательном совете, которые вы поддержали, – в прошлом году они привлекли крупные инвестиции, и в них поверили крупные инвесторы. Сегодня эти сервисы востребованы миллионами наших граждан.

И - сразу несколько примеров, довольно ярких.

Прежде всего - проект «Учи.ру». В 2017-м Путин встречался в Карелии с основателем этого образовательного стартапа Иваном Коломоецем.

- В прошлом году у них выручка достигла трех миллиардов рублей, - пояснила гендиректор, - сегодня половина школьников нашей страны обучается через эту платформу. Mail.ru Group вместе с РФПИ туда вошли как инвесторы, в этот проект.

То же самое, оказывается, - и с медицинскими платформами. CoBrain – здесь Сбербанк выступил крупным инвестором. Botkin и еще пять проектов получили финансирование порядка одного миллиарда 800 миллионов через программы Национальной технологической инициативы.

- Вы как раз в рамках Наблюдательного совета, Владимир Владимирович, поручали запустить Национальную технологическую инициативу, - напомнила Чупшева - Путин кивнул. - И у нас в прошлом году получились тоже масштабные проекты, о которых можно говорить и которыми можно гордиться.

Во-первых, был представлен первый российский образец электромобиля «Кама-1», запущена пилотная сеть 5G. Плюс - пилотное тестирование «Умные дороги» на платформе «Автодата». Это значит - снижение аварийности, снижение ДТП, смертности, соответственно, на дорогах. Завершен проект «Цифровой РЭС – Крымэнерго» и «Цифровой РЭС» Валдайского района Новгородской области.

(Кстати, губернатором там - Андрей Никитин, предшественник Чупшевой и первый гендиректор АСИ, с которым мне довелось сделать несколько интервью и даже побывать в гостях, убедиться: идеи агентства здесь живут и побеждают.)

Докладчица привела ещё одну почти фантастическую цифру:

- Мы в прошлом году также открыли платформу по сбору идей по социально-экономическому развитию нашей страны для граждан. Не ожидали сами такого интереса. 15 тысяч идей наши граждане представили в повестку и развития, и в том числе - для упреждения последствий, связанных с пандемией коронавируса.

Доклад продолжался довольно долго. Но гендиректор рассказывал очень увлечённо, а потому - не скучно!

- Все основные, ключевые идеи, которые были поддержаны народным голосованием, голосованием экспертов, были представлены на форуме «Сильные идеи», в котором вы Владимир Владимирович, спасибо большое, приняли участие и общались с некоторыми лидерами проектов. Уже есть первые результаты. Например, цифровая платформа по распознаванию азбуки Брайля. (Кто не знает – это уникальная система чтения для слепых и слабовидящих людей. - А.Г.) Это, помните…

- Помню, - отреагировал Путин.

- ...Папа, у которого восемь детей… После этого мероприятия проект получил огромный резонанс. Уже две с половиной тысячи человек пользуются этим приложением, 40 специализированных школ для детей. Запрос был к лидеру проекта из Узбекистана, чтобы он адаптировал это на узбекский язык, чтобы можно было там тоже использовать это приложение.

И, пожалуй, самое главное - это приложение бесплатное! (Правда, фамилия изобретательного многодетного отца в беседе так и не прозвучала. Но речь, судя по всему, идёт об Илье Оводове и его команды из Московской области. Именно они вошли в число победителей второго этапа международного конкурса АСИ World. - А.Г.)

А Чупшева продолжала:

- У нас есть от вас поручение – полгода назад вы сказали, чтобы мы изучили реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются наши люди в таких важных аспектах нашей деятельности: как записать ребенка в садик, устроить в школу, записать в кружок, обратиться за амбулаторной помощью, получить плановую операцию, устроиться на работу.

Мы на первом этапе выбрали как раз десять основных жизненных ситуаций в здравоохранении, в образовании и в социальной сфере. Семь губернаторов выступили с инициативой самим поучаствовать в этом проекте, семь регионов.

...- Речь идет именно о социальном направлении работы? - уточнил президент.

- Да!