Авиасообщение России с Азербайджаном с 15 февраля 2021: кто сможет летать в Баку

В Баку разрешены лишь 2 рейса в неделю из Москвы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия с 15 февраля 2021 года возобновляет авиасообщение еще с двумя странами – Азербайджаном и Арменией. В Баку разрешены лишь 2 рейса в неделю из Москвы. Впрочем, и этими рейсами смогут воспользоваться далеко не все пассажиры. Азербайджан пока закрыт для российских туристов.

Азербайджанская авиакомпания Azal, уже объявившая о начале полетов по маршруту Баку – Москва с 17 февраля, приводит список пассажиров, которые будут допущены к полетам:

- граждане Азербайджана;

- сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей;

- иностранцы, члены семьи которых (супруги, родители или малолетние дети) являются гражданами Азербайджана;

- иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

- иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане;

- иностранные студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана.

Так что в Баку пока невозможно отправиться не только ради отдыха, но и в командировку, и в гости к друзьям или родственникам (за исключением самых близких, перечисленных в списке).

Для въезда в Азербайджан необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Причем анализ нужно сдать не более чем за 48 часов до вылета рейса. Другие страны дают путешественникам больше времени – тест обычно надо сделать максимум за 72 часа, иногда даже за 96 часов. В общем, все строго.

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