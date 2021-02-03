Добавил ли Навальный себе срок хамством в суде

Суд заменил Алексею Навальному условный срок на тюремное заключение. Фото: REUTERS

«Комсомольская правда» в эфире своего радио расспросила кандидата юридических наук, адвоката Андрея Некрасова— насколько адекватно вел себя в суде Алексей Навальный и оправдана ли примененная к нему мера наказания.

- Андрей Игоревич, вы следили за делом Навального?

- Ну, постольку поскольку.

- Он был на условном испытательном сроке. И в 2020 году 6 раз нарушил условия явки в правоохранительные органы, чтобы отмечаться по уголовному делу. Насколько мы знаем, двух раз достаточно, чтобы человека закрыть на реальный срок?

- Ну, если верить всему, что говорит сам господин Навальный, его супруга, адвокаты и врачи, то у него просто, к сожалению, не было возможности явиться и отмечаться лично.

- Подождите, мы говорим про время с января по август, когда у Навального еще не было никакого отравления, он не летал ни в какую Германию, чтобы лечиться в клинике «Шарите», он в России был.

- В таком случае нужно получить ответ - по каким причинам не являлся. Если уважительных причин нет или суд эти причины уважительными не признает… Ну, судя по всему, их уже не признали уважительными. Тогда юридические основания реального лишения свободы есть.

Адвокат Андрей Некрасов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Журналисты из зала суда описывают, как Навальный говорил с судьей и прокурором. Вот цитата: «Журналисты в недоумении. Обсуждают состояние Навального, который многим показался не вполне вменяемым. Пришли к выводу, что Навальный не случайно не смог дать ответы на вопросы прокурора. Он почему-то совсем не похож на того уверенного в себе разоблачителя, каким его видели с экрана, и твердит одно и то же о несправедливости и обмане».

Еще цитаты. Прокурор говорит: «Вы 6 раз намеренно пропустили явку в инспекцию». Навальный: «Мне сказали 2 раза в месяц приходить в вашу драную инспекцию. Я ходил по четвергам. Потом мне сказали ходить по понедельникам, но у меня есть дела, семья, я как ходил по четвергам, так и приходил». Нет у вас ощущения, что Навальный тут немножко неадекватен?

- Этот термин не юридический. Если ему нужна медицинская, в том числе, возможно, психиатрическая помощь, это неудивительно после всего, что с ним произошло. Возможно, процесс реабилитации не завершен, нарушена нервная система – не знаю. Но то, что он делает, вполне очевидно. Закон же не обязывает отвечать именно так, как нравится господину прокурору.

Навальный считает себя политиком. И использует любую удачную возможность, чтобы продемонстрировать свою политическую позицию. Даже по такому вопросу, как его личное уголовное дело. Я послушал его речь, он мало сказал по существу вопроса, но он четко выразил свою точку зрения на весь процесс.

- А риторика подсудимого в обращении к прокурору и судье, она вообще учитывается судом? Может подсудимый своим хамством к суду увеличить себе срок?

- Разумеется. Судья – это человек. У него тоже есть эмоции. И, конечно, он, помимо закона и судебной практики, руководствуется и собственными моральными представлениями о том, что происходит, кто перед ним, как он себя ведет. Но, на мой взгляд, ничего слишком оскорбительного и уничижительного лично для суда господин Навальный не сказал.

Было ли это провокационно, было ли это ярко, было ли это дерзко? Я полагаю, да.

Как к этому можно отнестись? Ну, мы, к сожалению, все хорошо помним летний процесс над господином Ефремовым (артистом Михаилом Ефремовым, - ред.), там тоже было много яркого. И в итоге приговор был такой, какого в стране не дают никому и никогда по такой статье.

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