Молодой человек вышел из 11-месячной комы: он не знает про пандемию, но дважды переболел ковидом

Джозефа Флавилла сбила машина почти год назад, с тех пор молодой человек провел месяцы в коме. Фото: josephsjourney.co.uk

Год назад 1 марта, когда коронавирус только пробрался в Европу и охватил север Италии, во время прогулки 19-летнего британца Джозефа Флавилла сбила машина. Юноша получил черепно-мозговую траву и впал в кому. Это произошло за три недели до введения первого общенационального карантина в Британии.

За то время, пока Джозеф находился в больнице Лестера, он дважды переболел коронавирусом, несмотря на то, что практически с первого дня врачи запретили семье навещать парня.

Не так давно британец вышел из комы, но пока с трудом осознает, что происходит вокруг.

- Мы даже не знаем, о чем ему рассказать. Если бы год назад, кто-то рассказал мне, что произойдет в 2020 году, я бы не поверила, - говорит тетя Джозефа Салли Флавилл Смит. - Я не представляю, сможет ли Джозеф понять, через что мы все прошли. Мы пытаемся объяснить ему, что из-за коронавируса не можем быть рядом, держать его за руку.

В палату к юноше пока не пускают из-за эпидемических ограничений. Поэтому пока семья общается с Флавиллом исключительно по видеосвязи. Однако в декабре, когда Джозефу исполнилось 19 лет, врачи разрешили его матери Шерон навестить сына. Она не видела сына к тому моменту несколько месяцев. Перед тем, как зайти в палату, медики облачили женщину в защитный костюм и запретили близко подходить к кровати пациента.

До аварии Джозеф много времени уделял спорту, а сейчас он заново учится ходить и говорить. Его первые успехи растрогали родных до слез.

Пока парень находился в коме, его семья запустила краудфандинговую кампанию «Путешествие Джозефа». Им удалось собраться более 30 тысяч фунтов, эти деньги пойдут на реабилитацию юноши.