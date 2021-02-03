Как распознать лжеюриста, который разводит вас на деньги: 7 шагов

Разбираем основные моменты, по которым вы сможете понять, что имеете дело с юристом-мошенником. Фото: Shutterstock

«Здравствуйте! Вы имеете право на бесплатную юридическую помощь. Чтобы получить консультацию, нажмите цифру 1». Если вам поступают такие звонки, то знайте - скорее всего, вы столкнулись с лжеюристом.

За последние несколько лет деятельность лжеюристов приобрела характер эпидемии. Впору показывать ежедневные сводки: «сегодня липовыми юристами было обмануто такое-то количество граждан, из них столько-то процентов пенсионеров...» Кто же это такой - оборотень в шкуре вашего верного помощника? Это сотрудник мошеннической фирмы-однодневки, созданных для выкачивания денег из доверчивых и юридически неграмотных граждан. У него даже настоящее юридическое образование может быть, хотя и не обязательно.

Давайте разберем основные моменты, по которым вы сможете понять, что имеете дело с мошенником.

Под «прикрытием» государства

Допустим, у вас возник вопрос юридического характера. Вы вбиваете его в поисковик и контекстная реклама подсовывает вам кучу «юридических» сайтов. Как правило, главные страницы таких сайтов увешаны российскими гербами и флагами, как новогодняя елка, и встречает вас обязательно отсылка к какому-либо госоргану. Например: «вместе с Государственной инспекцией труда г. Москвы и на основании Закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» предоставляем бесплатные консультации». Тут же всплывает форма обратной связи и бот просит написать ваш телефон, время, в которое вам удобнее разговаривать, и тему консультации.

Надо сразу сказать, что госорганы крайне редко сотрудничают с юридическими фирмами и коллегиями адвокатов. Поэтому такое заявление сразу должно насторожить. Второе, что должно заставить вас нажать на крестик в верхнем углу экрана, – это упоминание о Законе «О бесплатной юридической помощи в РФ». Вы действительно думаете, что настоящие юристы так любят давать бесплатные консультации, что даже рекламу об этом дают? Кроме того, в самом законе прописано не так уж и много социальных групп, действительно имеющих право на получение бесплатной юрпомощи, да и то в строго определенных ситуациях.

Также на подобных сайтах любят подменять названия. Например, «Государственная инспекция труда» легким движением руки вебмастера превращается во «Всероссийскую инспекцию труда», то есть происходит некое смешение названий, из-за чего уровень доверия возрастает.

Навязчивые звонки

Допустим, вы все же оставили свой телефон на сайте. Или ваш номер каким-то другим путем попал в руки лжеюристов - например, от коллег-жуликов из липовой «службы безопасности банка». И мошенники звонят вам. У человека, который занимается обзвоном, одна задача - пригласить вас на консультацию, поэтому врать он начинает сходу:

- Мы решим вашу проблему! Есть варианты, но для того, чтобы качественно оказать консультацию, вам необходимо подъехать к нам в офис.

Приезжаете в офис, а там, как в фильме «Юристы Бостона» или «Форс-мажоры», два секретаря на ресепшене, мебель кожаная, все ходят с умным видом и контрастно вежливо разговаривают. Заводят вас, слегка обалдевшего, в кабинет, и некий приятный мужчина или женщина (неприятных мошенников вообще мало – специфика работы) начинает вам нагло врать, что он или она таких дел выиграл «сто тысяч миллионов», что он для вас еще и компенсацию морального ущерба взыщет не менее миллиона и еще вам вернутся деньги, потраченные на его услуги. Сейчас главное – срочно подписать договор и отдать все деньги, которые у вас есть при себе или на карте. Могут и на машине до банка довезти.

Вы все еще сомневаетесь, что вас «разводят»? Тогда давайте разберем по пунктам, где вам врут.

100% гарантия выигрыша

Ни один настоящий юрист никогда не даст 100-процентную гарантию успеха дела. Это правило даже прописано в «Кодексе профессиональной этики адвоката». В юриспруденции можно проиграть явно выигрышное дело из-за факта, который появится в самый последний момент. Или судья будет не в настроении и выберет не вашу сторону при равных шансах, или, или, или… Но это горькая правда, а мошенники обещают выиграть 100%. И им приятнее верить.

Взыскание моральной компенсации до миллиона

Надо сказать, что оценка моральной компенсации на Западе и в России в корне отличается. Там в основу расчета компенсации ложится принцип взыскания такой суммы, чтобы виновное лицо (физическое или юридическое) прочувствовало степень своей вины. Например, капитализация компании составляет 100 миллионов долларов, так для того, чтобы фирма осознала всю тяжесть своего проступка, ей назначают выплатить компенсацию в десять миллионов долларов. У нас же «моралка» рассчитывается исходя из фактически понесенных вами страданий.

Единой формулы расчета компенсации моральных страданий нет и быть не может. Поэтому если нет справок от врачей, что вы валерьянку пили и сон теряли, то максимальный размер моральной компенсации, который Вам «грозит» – 10-15 тысяч рублей.

Ни один настоящий юрист никогда не даст 100-процентную гарантию успеха дела. Фото: Shutterstock

Обещание взыскать с проигравшей стороны все затраты на юридические услуги

Гонорары у лжеюристов немалые, до миллиона – обычное дело. Действительно, подобные суммы взыскивают с проигравшего. Но это происходит, когда судятся, например, две фирмы. А в суде общей юрисдикции максимальная сумма – 50-60 тысяч. То есть заключить договор с юристом вы можете и на миллион, и при этом даже выиграть дело. Но затраты на услуги юриста, которые проигравшая сторона по решению суда будет оплачивать, не больше 50-60 тысяч.

Срочность

И еще один пункт, который не имеет отношения к юриспруденции - срочность. Понятно, что срочность нужна мошенникам, чтобы вы не успели передумать или посоветоваться со знающим человеком. Поэтому если вы видите, что на вас давят, заставляя принять решение именно сейчас, то отказывайтесь сразу.

Отсутствие конкретики в договоре

Договор с лжеюристами составлен размыто, по нему исполнитель ни за что не отвечает. Обязателен пункт, в котором прописано, что половина выложенной вами суммы - это оплата за анализ правовой ситуации.

Чем заканчивается обращение к лжеюристам

Предположим худший вариант – вы отдали деньги. Дальше возможны два сценария.

Первый: про вас просто забывают и перестают отвечать на телефонные звонки. А когда вы разозлитесь до степени посещения офиса, выяснится, что сотрудник, с которым вы работали, уволился, а фирма за заключенный с вами договор ответственности не несет. Даже несмотря на то, что вы перевели деньги на счет этой самой фирмы.

И второй вариант: вам назначают юриста. Это может быть как настоящий законник, так и человек без юридического образования. Он будет составлять многостраничные документы, которые вызывают восторг у клиента и естественное раздражение у судей. Кое-как пройдет суд, который, скорее всего, будет проигран. Крайне редко псевдоюристы побеждают, но ведь и сломанные часы показывают точное время дважды в сутки.

После этого вам придется обращаться уже к настоящим юристам, чтобы засудить липовых. Выиграть такое дело несложно, а вот взыскать с них деньги практически невозможно. Есть вариант привлечь их к уголовной ответственности и даже добиться реального срока для организатора такой фиктивной юрконторы, но денег вы своих все равно не увидите.

Будьте осторожны при выборе юриста или адвоката. Посмотрите хотя бы отзывы в интернете. Прочитав все это, Вы, естественно, удивитесь и зададите себе вопрос: Почему такие фирмы существуют? Неужели нельзя с ними бороться?

Так ведь на то они и однодневки...

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