«Боялся, но знал, что делает»: психолог разобрал поведение Навального в суде

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 г. Фото: REUTERS

Разбираем видеокадры с заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального с экспертом в области чтения эмоций и состояния человека по поведению Светланой Пешеньковой.

Вот что эксперт-профайлер увидел в мимике, жестах и речах оппозиционера.

- В целом видно, что он находится в стрессовом состоянии. Подергивание плечами, качающиеся движения корпусом тела. Простите за грубое сравнение, но так себя ведут животные в клетках зоопарка, которые из угла в угол перетаптываются, потому что не чувствуют себя спокойно. То есть стресс даже на уровне животного состояния в нем присутствует. В выражении лица и в тембре речи есть микровыражение страха — брови домиком, морщины на лбу, поднятые верхние веки. Так же есть выражение протеста и подавляемого гнева к тому, как он интерпретирует происходящее.

- А что про его речи вы можете сказать?

- Если мы говорим о речах и в Мосгорсуде, и в отделении полиции Химок, то я здесь отмечу некоторую излишнюю театральность. Человек, который гневается на что-то он более искренне проявляет свое раздражение — сама особенность речи очень резкая и нападающая. А в речи Навального мы видим некое выступление. То есть по факту это шоу, в котором он принимает главное участие. И на самом деле ему все это даже нравится. Он прекрасно понимал, что подставляет себя под удар. Это не значит, что он обманывает кого-то, это скорее его роль. Такого глашатого. И он прекрасно с ней справляется с помощью демонстрационных вещей, которые конечно же преувеличены. И вот эти разные слова «В высшей степени беззаконие» и так далее, это все манипуляции, чтобы сформировать нужные ощущения у зрителя.

- Скажите, а есть на его лице печать того, что для него этот арест и вердикт — 2 года и 8 месяцев колонии - неожиданность?

- Судя по тому, как он взаимодействует с окружающими похоже, что он точно проигрывал такое развитие событий у себя в голове, но до конца не был уверен, что именно так все и будет. Поэтому есть и тремор, и тревожность, и подавление страха.

- А вот эти его жесты руками - сердечки в адрес жены? Записки на стекле?

- Это все - демонстрация. Часть спектакля. Не то чтобы он это заранее планировал, нет. Но он все делает для того, чтобы вызвать максимальный резонанс. Его задача - вызвать у людей эмоциональную реакцию. А она вызывается как раз такими жестами.

- Если сухое резюме — он боялся реальной посадки в колонию, но реноме свое старался держать?

- Да, он все понимает, но ничего человеческого ему не чуждо. Поэтому он боялся, но продолжал делать все, чтобы привлечь максимальное внимание к себе и к тому, что он говорит.

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