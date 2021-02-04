Как убийцы жениха в Новой Москве связаны со зверским изнасилованием женщины 17 лет назад

Фото со свадьбы Раду Кординяну и Кристины.

Продолжение. Часть 1.

Краткое содержание первой части:

21 января прямо на свадьбе двое неизвестных расстреляли жениха Раду Кординяну и его старшего брата Филиппа (братья 15 лет назад приехали из Молдавии в Москву, занялись бизнесом, женились, растили детей). Вскоре по подозрению в убийстве был задержан один из гостей — Владимир Девятаев. И тоже вместе со старшим братом Алексеем. Банальная ссора, а причина неясна. Братья Девятаевы — сыновья депутата из Новой Москвы. 58-летняя бизнесвумен Анна Девятаева входит в Совет депутатов поселения Новофедоровское.

Семью там нашему корреспонденту характеризовали как исключительную и прекрасную. Пока журналист не подошел к одной женщине у подъезда.

- Да отморозки они. И всегда ими были, - огорошила та.

Оказалось, несколько лет назад убили местную девушку - якобы одним из обвиняемых по тому делу был один из братьев.

Что же это за давняя история? И какова в ней роль Девятаевых?

Корреспондент «Комсомольской правды» нашел подругу убитой девушки.

«А ПОТОМ ЗАРЕЗАЛИ БУТЫЛКОЙ»

Мне повезло. Подруга была дома и не отказалась от интервью. (Аудиозапись есть в распоряжении редакции).

- Только имя мое не пишите. У нас тут деревня маленькая. Не хочу, чтоб меня потом, как Галю…

Убитую звали Галина Жукова. В июне 2004 года ей было 32 года. До этого случился неудачный брак. Жила с мамой, воспитывала маленького сына.

Галина Жукова. Фото: Личный архив

- Галя очень хорошая была, красавица настоящая. Но с мужиками ей не везло. В то время был у нее один ухажер, иногда она к нему уходила на несколько дней, оставляя своего мальчика маме. В тот вечер «отпросилась» у мамы и ушла…

Изуродованное тело Галины Жуковой спустя три дня нашли мальчишки, шедшие на речку, - она лежала в овраге за деревней. Судмедэксперты потом скажут: перед смертью ее изнасиловали. Зверски убили, воткнув в шею разбитую пивную бутылку.

- Знаете, когда берут бутылку за горлышко и разбивают нижнюю часть. «Розочка» называется. Несколько раз в область горла ударили. Кровью истекла. Криков, как говорят, никто не слышал.

- Ее эти три дня искали?

- Нет. Мама думала, что она у своего мужчины. А тот думал, что она дома. Телефоны мобильные в то время еще не были так распространены.

По словам женщины, после убийства Галины Жуковой по горячим следам задержали пятерых местных парней.

- Был свидетель. Он видел, как поздним вечером Галю затащили в машину. Он знал, чья машина. Задержали одного, тот начал на других показывать.

Среди задержанных был старший сын Анны Девятаевой Алексей - 20-летний на тот момент. Тот самый, который в январе 2021-го привез пистолет, из которого младший брат Владимир застрелил Раду и Филиппа Кординяну.

Филипп Кординяну. Фото: Личный архив

«ОНИ РЕЗКО НАЧАЛИ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ»

- Суд был?

- Был. Только никто не сел. К тому времени обвиняемым в уголовном деле оставался только один человек. Один парень, Матвеев, взял все на себя. Сказал, что он был один, насиловал и резал. Но ему сделали справку, что он невменяемый. Возможно, он уже даже вышел. Никто не знает точно, потому что после той истории его семья уехала.

- Получается остальные ни при чем?

- Ну как! Тогда говорили, что Девятаев был за рулем машины, на которой Галю увезли. Якобы он просто подвез их и ничего больше. Но у нас же тут деревня, все друг друга знают. Ничего утаить нельзя. Сосед в банке работает, шепнул: одна семья миллион рублей со счета сняла. Другие рассказали: а те-то дом срочно продают, деньги нужны. Всем было понятно, зачем им всем большие суммы вдруг понадобились. Они их отмазывали! Четверо, включая Девятаева, вдруг оказались свидетелями, а пятый как будто просто псих.

Здесь надо пояснить логику действий. Если преступник один, за изнасилование ему светит от 3 до 6 лет тюрьмы, за умышленное убийство - от 6 до 15. Но если обвиняемых несколько, то «ставки» сразу растут. От 4 до 10 лет за надругательство и до 20 лет за убийство. Каждому! Если же этот виновный оказывается еще и невменяемым, он отправляется на принудительное лечение. Через каждые полгода его будут освидетельствовать. Если у «пациента» исчезают психиатрические симптомы и он больше не представляет опасности для общества, выходит на свободу.

- Мама Гали, тетя Шура, женщина небогатая, у нее на руках остался внук, - продолжает подруга. - Денег на адвокатов не было. Она пыталась добиться правды. Писала во все инстанции, требовала провести серьезное расследование. Но ничего не добилась. Представьте, каково ей жилось все это время? Ее окна выходят на дом Девятаевых. Она постоянно видит этого Алексея. Он - живой. А ее дочки больше нет.

- Она же наверняка так или иначе должна была с ним встретиться на улице?

- А что толку? Она кричала: «Убийца». Он от нее убегает в дом сразу. А мать его, депутатша, могла бы хотя бы посочувствовать тете Шуре, извиниться. Нет, никогда. По Яковлевскому ходит как королева!

Анна, Алексей и Владимир Девятаевы. Фото: Личный архив

ПОЧЕМУ ДРАЛСЯ С БРАТОМ, А ПЕРВЫМ УБИЛ ЖЕНИХА?

Итак, у Алексея Девятаева в биографии нашлась такая скверная история. Что интересно, оба раза он был на машине. Когда убили Галину Жукову, «просто» отвез ее с приятелем за город. Когда застрелили Филиппа и Раду Кординяну - привез из дома младшему братишке пистолет. А вот в мотивах Владимира Девятаева что-то не вяжется. Ну, поссорились на свадьбе. Ну подрались. Зачем стрелять? И почему дрался он с Филиппом, а первым убил Раду?

Друзья погибших парней пытаются просчитать логику убийцы.

- Может быть, он первым стрелял в Радика, потому что считал, что убей он сразу Филиппа, Раду его самого на месте пришиб бы? Радик был парень высокий. В Молдове он служил в президентском полку, туда только самых сильных отбирают. Спортом занимался. Конечно, после первого же выстрела он бы этого Володю с братом в бараний рог скрутил. Те оба невысокие и неспортивные. Мне кажется, Радик до последнего не верил, что друг его жены будет стрелять.

Но есть и другая версия. Очевидцы утверждают, что Владимир еще в первый день свадьбы вел себя как-то излишне нервно, раздраженно. Почему? Некоторые полагают, что у Девятаева-младшего и Кристины Раузовой, невесты Раду, когда-то был роман. Вместе учились в школе. И жили по соседству. (От подъезда Кристины до дома Девятаевых метров тридцать). Столько лет общались! Могли же когда-то за это время проявлять друг к другу симпатии?

Девятаев несколько лет назад женился, у них с женой ребенок. Так почему же он злился на свадьбе, цепляя брата жениха? Ревность?

- Нет-нет, Вова и Кристина просто друзья, - уверяла меня бывшая одноклассница Девятаева, которую я встретил в Яковлевском. - Просто много лет дружили одной компанией. Ну… если только Вова тайно по Кристине не сох. Я этого не знаю. Встречалась она в разные годы с другими местными парнями.

Кристина Раузова. Фото: Личный архив

ПОХОРОНИЛИ РЯДОМ С МАЛЕНЬКОЙ ДОЧКОЙ

Филиппа Кординяну хоронили в Подольске, где он жил с женой и двумя дочками. Отпели в сельской церкви. Затем гроб доставили на кладбище неподалеку. Яму выкопали на семейном участке, рядом с серым деревянным крестом.

- Здесь дочка его лежит. Умерла в младенчестве, - вполголоса объяснила мне женщина с заплаканными глазами.

Потом гроб опустили вниз, каждый кинул ком земли и работяги закопали яму, прихлопывая лопатами, укрепили выросший холмик. А потом на могиле выросла целая гора венков и разноцветных букетов. Мама братьев Кординяну долго отказывалась уходить от креста с именем сына. Наконец ее увели, поддерживая под ручку - посеревшую маму двух убитых парней, которая едва могла идти.

Мне показывали ее снимки со свадьбы. Пожилая, но цветущая женщина. А теперь - лишь ее тень. Буквально за несколько дней человек лет на тридцать постарел… Она приехала из Молдавии на свадьбу, а попала на похороны…

Филиппа Кординяну хоронили в Подольске, где он жил с женой и двумя дочками. Фото: Личный архив

На следующий день в Новой Москве друзья и родные проводили в последний путь Раду Кординяну.

Из-за какой-то банальной ссоры без отцов остались четверо детей!

- Мы боимся, что убийц каким-то образом попытаются «отмазать», - говорят друзья братьев. - Придумают какой-нибудь ход, переквалифицируют статью на менее тяжкую.

Их можно понять. Они опасаются сценария, по которому развивалось уголовное дело об убийстве Галины Жуковой.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Могут ли пересмотреть дело об убийстве 2004 года?

После того, как стало известно о том, что Алексей Девятаев был фигурантом уголовного дела об убийстве Галины Жуковой в 2004 году, возникает несколько вопросов. Могут ли пересмотреть то дело? Могут ли назначить новое расследование? Например, сейчас Следственный комитет активно работает по старым нераскрытым делам - с помощью новейших технологий проверяют прежние улики на генетические следы. Еще несколько лет назад тут в помощь следователям были лишь отпечатки пальцев. А сейчас к реальному убийце может привести любая оставленная на вещах чешуйка кожи, а отпечатки теперь даже с шероховатой ткани снимать научились!

Но в случае с нашей историей есть несколько нюансов.

Во-первых, в 2004-м расследование убийств занималась прокуратура, СК тогда еще не было. Все старые дела хранятся в бумажном виде в прокурорских архивах. А вот улики по делу Жуковой за давностью лет могли и не сохраниться.

И второй момент. У каждого преступления есть свой срок давности. Если преступника в течение какого-то времени не поймали, посадить его уже невозможно. Для убийства этот срок - 15 лет. Он отсчитывается с момента совершения преступления и истек в 2019 году.

- Если обвиняемый скрывается от следствия, находится в бегах, срок давности приостанавливается, - объясняет бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия, партнер коллегии «Фрейтак и сыновья». - Но в этом случае, насколько я понимаю, никто не скрывался, все фигуранты были известны.

- Получается, то старое дело пересмотреть невозможно?

- Тут есть один важный нюанс. По преступлениям, наказание по которым предусматривает вплоть до пожизненного срока или смертной казни (убийства к ним относятся, но в квалификации «совершенное группой лиц по предварительному сговору», - Авт.), родственники потерпевших имеют право обратиться в суд с просьбой отменить срок давности. Получается, что теоретически следственные органы могут вернуться к этому делу, провести проверку и если выяснится, что убивал не один человек, а двое или больше, статья будет переквалифицирована. И тогда суд может отменить срок давности. То есть, вновь открывшиеся обстоятельства старого дела могут повернуть вспять даже ранее устоявший в суде приговор.

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