Норникель: курс на экологическую безопасность и социальные программы

Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Эти темы обсудили на форсайт-диалоге представители компании, а также приглашенные эксперты, партнеры и другие приглашенные участники. Обсуждение прошло онлайн 3 февраля.

Прошедший год стал знаковым в определении целей компании и утверждении основных приоритетов. Занимая ведущее место в экономике городов и регионов присутствия, Норникель стал крупнейшим благотворителем по поддержке медицины. На борьбу с коронавирусом компания в прошлом году выделила около 20 млрд. рублей, по этим показателям Норникель занял 1 место в рейтинге Forbes среди российских промышленных компаний. Средства пошли не только на закупку оборудования и лекарств, но и на поддержку малого и среднего бизнеса, местных сообществ, пострадавших в период пандемии.

«Мы предоставили большой объем средств индивидуальной защиты не только своим предприятиям, но и тем компаниям, которые находятся в городах и районах нашего присутствия, - отметила старший вице-президент компании Лариса Зелькова. – Считаем, что здесь нет водораздела между своими и чужими Мы все оказались в одной ситуации. Важно, чтобы были защищены не только наши работники, но и все, кто проживает рядом с нашими производствами».

Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Компания и сейчас продолжает оказывать поддержку системе здравоохранения и целевую помощь регионам.

В фокусе особого внимания – коренные и малочисленные народы Севера, исконно проживающие на территориях, где ведется промышленная деятельность компании. Социальные проекты, направленные на поддержку хозяйственной деятельности, развитие культуры КМНС реализуются ежегодно, с помощью грантов, субсидий и индивидуального финансирования. В прошлом году после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске усилия компании были направлены также на возмещение ущерба от техногенной катастрофы. Совместно с общинами КМНС был проведен социологический опрос, который выявил, как инцидент отразился на укладе жизни людей и чем компания могла бы им помочь. Лариса Зелькова рассказала, что специальное финансирование в размере 175 миллионов рублей будет выделено для возмещения ущерба, чтобы представители коренных и малочисленных народов смогли продолжить свою традиционную деятельность. Всего же на поддержку КМНС по Соглашению о сотрудничестве с тремя организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера, в течение 10 лет будет выделено 2 миллиарда рублей.

Вопросы экологии стали первоочередными при разработке концепции устойчивого развития Норникеля на ближайшие 10 лет. Экспертиза произошедшей аварии в Норильске показала, что причины розлива заключается не только в ошибках по проектированию свай резервуаров с топливом, но и в неустойчивом грунте, а также в недостаточном мониторинге вечной мерзлоты. Старший вице-президент Норникеля Андрей Бугров отметил, что ключевыми направлениями работы будет являться разработка и внедрение системы мониторинга фундаментов промышленных и муниципальных объектов, расположенных в Норильске.

«С 2021 по 2023 годы компания планирует разработку программы мониторинга водных объектов и почв и плана восстановления загрязненных земель и береговой линии», - сказал Андрей Бугров. На вопрос о пересмотре сроков Серной программы, которая предполагает снижение выбросов с Надеждинского завода в Норильске в 20 раз к 2030 году, он ответил, что сроки пересмотрены не будут, все запланированные мероприятия по модернизации производства идут по плану.

Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Обнародование информации об экологической деятельности была названа участниками форсайт-диалога ключевым показателем открытости компании. И Норникель продолжит следовать этому принципу в информировании о результатах ликвидации аварии и продвижении своих экологических программ.

Курс на экологию и присоединение к мировым стандартам ведения бизнеса не возможен без цифровизации. Норникель является крупнейшим металлургическим производителем и несет огромную ответственность за обеспечение безопасных поставок своей продукции для окружающей среды. В конце прошлого года компания присоединении к международной блокчейн-сети ответственного выбора поставщиков. А это значит, что продавцы и покупатели сырья смогут увидеть всю цепочку производства, отследить на сколько экологично оно ведется.

Участники онлайн-диалога проголосовали за наиболее важные направления для устойчивого развития Норникеля, объясняя свой выбор не только экономическими показателями, но и новыми общественными реалиями. Результаты голосования войдут в традиционный отчет деятельности компании и станут ключевыми при формировании новых программ развития, поддержки регионов, местных сообществ.