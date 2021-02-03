Почему полезно ругаться матом, грызть ногти и рубиться в приставку? Фото: Shutterstock

1. Бардак на рабочем столе развивает креативность

Нам с детства прививают любовь к казарменному порядку: клади вещи на место, не разбрасывай игрушки, убери в своей комнате… И находятся конформисты, которые следуют этим правилам. Но многим бардак в комнате или на рабочем столе милее, чем подозрительная музейная чистота. Общество порицает тех, кто бросает ему вызов, раскидывая в спальне джинсы и носки. Да и работодатели порой недовольно морщат нос обнаружив в кабинете сотрудника обстановку, которая обычно остается после отъезда передвижного зоопарка. И совершенно напрасно это делают. Потому что, как как выяснила группа психологов из Университета Миннесоты под руководством Кэтлин Вохс, хаос и беспорядок стимулирует творческое мышление.

- Мы подумали, если бардак плохо и асоциально, то почему так много людей относятся к этому спокойно? - говорит доктор Вохс. - Поэтому мы решили провести серию экспериментов, во время которых просили добровольцев решить одинаковые задания. Разница состояла в том, что одну группу мы сажали в комнату, которая была вылизана до блеска, а другая группа решала тесты в комнате, где царил полнейший беспорядок.

Волонтерам предлагалось несколько заданий, самое интересное заключалось в том, чтобы придумать для фабрики, которая выпускала мячи для пинг-понга, новое применение их продукции. Оценивалось два показателя: во-первых, количество идей и обе группы выдали примерно одинаковое количество вариантов, а значит приложили одинаковое количество усилий. А во-вторых, оценивался уровень креативности. Например, идея использовать теннисные мячики для бир-понга (от английского beer - пиво) получила самые низкие оценки за креативность. Потому что эта игра уже давно придумана (у каждого игрока на столе стаканы с алкоголем, если попасть шариком в бокал - соперник пьет, проигрывает тот, кто выпил все) и нет доблести, в том, чтобы ее вспомнить. Наивысшим баллом оценивались поистине инновационные решения. Например, приспособить шарики в качестве емкостей для заморозки льда к коктейлям. Или прикрепить разрезанные надвое шарики к ножкам стульев, чтобы не царапать пол. Как вы уже догадались, волонтеры, которые креативили в захламленной комнате, выдали заметно больше нетривиальных идей. Поэтому, если вы вдруг затеяли генеральную уборку, вспомните высказывание Альберта Эйнштейна, который утверждал: “Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом”.

2. Брань за рулем лучшее лекарство против стресса

В России ужесточаются наказания для матершинников, с 1 февраля запрещено использовать нецензурные выражения в соцсетях. И это правильно - использовать брань для унижения или оскорбления другого человека совершенно недопустимо. Однако у обсценной лексики есть множество и полезных свойств. Например, в одном из исследований медики доказали, что мат это естественное и эффективное обезболивающее средство. В рамках эксперимента ученые просили людей как можно дольше держать руку в ледяной воде. Те, кто держал язык за зубами, сдулись первыми. Зато у матершинников болевой порог оказался значительно выше, а стрессовые реакции организма (например, частота сердечных сокращений) - ниже.

А недавнее исследование румынских психологов убедительно доказало, что брань за рулем, лучше помогает водителям справиться со стрессом и делает вождение более безопасным. Ученые привлекли к эксперименту несколько сотен водителей и демонстрировали им на экране три типа дорожных ситуаций, способных вывести из себя любого шофера:

- это пешеход, нагло переходящий дорогу на красный свет;

- подрезающий вас водитель;

- брошенный автомобиль, который запер вас на парковке.

Одной половине водителей разрешили ругаться потихоньку, другой настоятельно рекомендовали возмущаться молча. Затем у добровольцев замерили уровень стресса. “Матершинники” чувствовали себя более спокойно, ругательства помогали им выпустить пар. Но если вы будете использовать это “успокоительное” за рулем, все-таки следите, чтобы рядом не было женщин и детей.

3. Рюмка водки - лучший учитель

Сергей Довлатов сетовал: “О пользе спиртного написаны тысяч книг. О его пользе - ни одной!” Пришла пора восполнить пробел, на который прозорливо указал классик. Речь пойдет о совершенно необычном свойстве спиртного - о его влиянии на владение иностранными языками. Голландские ученые из Университета Маастрихта отобрали 50 немецких студентов, которые изучали голландский язык. При этом предварительно провели тестирование и убедились, что уровень владения языком у них примерно одинаков. Затем одной группе наливали небольшие дозы алкоголя, эквивалентные 1-2 бутылкам пива, других угощали стаканчиком обычной питьевой воды. Затем студентов просили их в течении двух минут поговорить на определенные темы. В результате выяснилось, что подвыпившие студенты демонстрировали более богатый словарный запас и правильное произношение, чем их однокурсники пившие только воду. По мнению исследователей это связано с тем, что небольшие дозы алкоголя снимают неуверенность в себе и развязывают язык людям, которые еще не слишком хорошо владеют чужим языком. Главное в таком методе изучения иностранного языка это грамотно рассчитать дозировку.

4. Ума приставка

Некоторые люди старшего поколения глядя, как их внуки с азартом уничтожают зомби и мутантов, все больше убеждаются, что компьютерные игрушки это изобретение дьявола. А между тем, ученые пришли у выводу, что видеоигры развивают интеллект, а в ряде случаев игры используют для коррекции некоторых проблем развития у детей.

- Например, есть ребята, у которых наблюдается нарушение пространственных представлений. Это пагубно влияет на способности к арифметике, поскольку счет это чисто пространственная операция, - объясняет доктор психологических наук, профессор Владимир Спиридонов, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС. - У таких ребят возникают проблемы и с грамматикой: они плохо различают конструкции типа “брат отца” и “отец брата” - а это разные вещи. Так вот доказано, что компьютерные игры обладают существенными коррекционными эффектами. Если все ваши сверстники играют в игры, то хотите вы или нет, вам придется делать то же самое. Детям с нарушениями умение ориентироваться в игровой реальности дается значительно труднее, но за счет такой интенсивной тренировки они подтягиваются к сверстникам.

Кроме того, исследование 2014 года, которое проводили ученые из института Макса Планка в Германии, продемонстрировало, что компьютерные игрушки увеличивают объем тех областей мозга, которые отвечают за пространственную ориентацию, формирование памяти, стратегическое планирование и мелкую моторику. В эксперименте принимало участие 23 человека (средний возраст 24 года), их просили в течении двух месяцев поиграть в видеоигру «Super Mario 64». Затем им провели исследование МРТ головного мозга, оно показало увеличение у геймеров объема серого вещества в правом гиппокампе, правой префронтальной коре и мозжечке.

5. Ногти и иммунитет

В детстве нас всех ругали, когда мы грызли ногти. Но команда ученых из Новой Зеландии и Канады обнаружила, что эта дурная привычка полезна для здоровья. В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, медики пришли к выводу, что обкусывая ногти мы тренируем иммунную систему. На кончиках пальцев живет огромное количество микроорганизмов и, когда мы тянем пальцы в рот, то не только заносим вредные микробы но и вырабатываем антитела, которые защищают наш организм. Ученые обследовали одну и ту же когорту детей в младенчестве, подростковом периоде и в возрасте 32 лет. В итоге “грызуны” реже страдали аллергией и имели более сильную иммунную систему.

- Грызть пальцы это все равно что делать прививку от гриппа. Мы не рекомендуем поощрять эти привычки, но у них есть положительная сторона, - заявил ведущий автор исследования профессор Университета Макмастера Малкольм Сирс.