Правила техосмотра с 1 марта 2021: почему важно пройти ТО до весны

С 1 марта 2022 года вводится новый штраф за отсутствие техосмотра - 2000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты дружно советуют автолюбителям решить вопрос с прохождением техосмотра до 1 марта 2021 года. Иначе можно остаться без диагностической карты, а значит, и без ОСАГО.

Виной тому - новые правила техосмотра. Два года назад их прописали в законе №122-ФЗ. Документ должен был вступить в силу летом 2020-го, но из-за пандемии все сдвинулось до весны 2021-го.

- Прохождение техосмотра будет сопровождаться фотофиксацией при заезде и выезде из технического сервиса. Фотографии, а также координаты места проведения, время начала и окончания ТО вместе с результатами диагностики будут заноситься в электронную базу данных МВД, - разъяснили нам в Российском союзе автостраховщиков. - Диагностическая карта будет электронной. Бумажный вариант карты можно получить по запросу, но он нужен только для выезда за границу.

Страховщики также напомнили, что с 1 марта 2022 года вводится новый штраф за отсутствие техосмотра - 2000 рублей.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, выполнить новые правила будет непросто. Прежде всего потому, что большинство пунктов техосмотра - «липовые».

- После того, как в МВД заявили о росте числа ДТП из-за за плохого техсостояния авто, им передали контроль над прохождением техосмотра. Однако потом выяснилось, что никаких пунктов ТО в стране на самом деле не существует. Потому что даже в курировавшем этот сегмент Российском союзе автостраховщиков говорили, что в 90% пунктов есть только стол, стул, сотрудник и доступ в интернет, - объясняет Антон Шапарин. - Дальше становится ясно, что оборудование стоит денег, и немалых. Затем обнаруживается, что оборудование никто не покупал. В итоге с 1 марта люди рискуют столкнутся с тем, что в их городах с вероятностью 90% может не быть вообще никаких пунктов техосмотра. А значит, они не смогут оформить диагностическую карту, а далее купить ОСАГО. То есть людей будут штрафовать за невыполнение обязательств по причине того, что система не создана. ГИБДД будет выявлять и фальшивые карты ТО, за что положены штрафы и даже уголовная ответственность. Поэтому вырастет коррупционная составляющая.

По словам эксперта, в интернете уже сейчас предлагают фальшивые карты техосмотра. В сети полно умельцев подделывать фотографии и геоданные.

Сам же Шапарин пройдет техосмотр до марта по старым правилам (то есть через интернет), что и советует сделать всем автомобилистам. А через год, полагает эксперт, эту систему отменят, после чего можно было бы вернуть контроль за процедурой техосмотра гаишникам. Либо отменить ТО вообще, так как бизнес в эту систему все равно не придет. Тариф на оформление диагностической карты - 800 рублей (регулируется антимонопольной службой), поэтому вложения коммерсантов в покупку оборудования, аренду помещения и т. д. не окупятся никогда.