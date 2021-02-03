В США придумали, как помочь малоимущим. Их научат быть счастливыми без денег

Нью-Йорк. Очередь за бесплатной едой от благотворительного фонда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Йельский университет, входящий в тройку самых престижных в США, решил помочь молодым людям, собирающимся поступать в колледж, побороть психологический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Для этого ВУЗ, месяц обучения в котором обходится примерно в 5000 долларов, откроет «полную» версию своего самого популярного онлайн курса для более чем 500 учеников старших классов из 40 школ на всей территории Америки.

В ходе занятий слушателей вооружат «научно обоснованными стратегиями, позволяющими им жить более удовлетворительной жизнью» и которые позволят «студентам с низкими доходами и студентам с цветным цветом кожи продемонстрировать готовность к поступлению в колледж».

По мнению автора курса, профессора психологии Лори Сантос, для счастья не нужно менять жизненные обстоятельства, а просто выполнять «простые практики» - радоваться «установлению социальной связи, наличию времени для благодарности и возможности быть в настоящем моменте».

В марте прошлого года Йельский университет уже выложил на платформе «Курсера» бесплатную версию ее программы «Наука хорошего бытия», слегка измененную по сравнению с «оригиналом» . Если судить по отзывам пользователей, одним из основных положений курса является внедрение мысли, что уровень счастья не зависит от уровня обеспеченности или образования.

Оригинальный цикл «живых» занятий профессора, созданный ею в 2018 году, привлек так много студентов, что проводить его пришлось в Вулси-Холл — самом большом актовом зале кампуса университета.