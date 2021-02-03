Навальный и его сторонники были уверены в своей безнаказанности — и тут ледяной душ

Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Выездное заседание Симоновского суда, которое прошло в здании Московского городского суда во вторник, 2 февраля, сопровождалось невиданным подогревом «искреннего волнения» и в либеральных СМИ и в соцсетях.

Общий тон был такой: Алексей Навальный ни в чем не виноват. «Борец за нашу и вашу свободу» вместо СИЗО должен отправиться домой! И продолжить свою «священную борьбу с режимом». Первые и вторые-третьи лица больших и малых государств указывали Москве, как она обязана поступить в отношении уже не берлинского и совсем не пациента.

Но что-то пошло не так. Условный срок господина Навального, в связи с тем, что он не раз-два, а гораздо чаще нарушал его условия, был изменен на реальный. Из трех с полоивной лет почти год он уже отбыл под домашним арестом, потому в колонии где-то неподалеку от Москвы блогера-оппозиционера ждут в гости на 2 года и 8 месяцев.

«КП» обратилась за комментариями к авторитетным политологам.

Вот мнение директора Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.

- Почему сторонники так любимого Западом и российской молодежью ( как нас уверяют в соцсетях) «оппозиционера» не вышли вчера массово в его поддержку?

- Во многом Навальный и его сторонники держались именно на сверхгуманной позиции государства. Это было половиной их успеха.

- Сверхгуманность — в чем?

- В том, что к этому господину долго применялись иные правила, чем к другим гражданам нашей страны. Ему давали нарушать законодательство. В прошлом году сели более 11 тысяч, а в 2019-м — более 15 тысяч человек, которые нарушали правила условного срока. Это только за последние два года. Навальный оказался единственный человеком в Российской Федерации, которому фактически разрешали открыто нарушать закон.

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Он счел себя «бессмертным»?

- Это укрепляло его и его сторонников в уверенности, что ему и дальше не станут мешать нарушать закон. То есть им почти все разрешено. Решение суда, хочется верить, их отрезвит. И отсутствие большого количества людей, которые после оглашения реального срока по призыву вышли на улицы Москвы и Питера, тех, кто готовы бросаться на полицейских и создавать ту самую «атмосферу ненависти» - показательно. Их после этого суда и должно становиться меньше.

- Почему?

- Потому что показано — безнаказанности не будет.

- Очень нервно отреагировал Запад?

- Западные СМИ, разумеется, подали происходящее как кризис в России. Если почитать только заголовки — страна наша чуть ли не в предреволюционном состоянии: «невиданные демонстрации», «невиданная жестокость полиции»! И хотя к реальности это отношения не имеет, к этому надо уже привыкнуть ( как привык западный читатель).

- Вам не показалось, что в начале суда Навальный был уверен, что выйдет на свободу?

- Я бы не сказал, что для Навального стало шоком решение судьи. Но в его глазах был виден страх. Понимал, что закончился выписанный кредит привилегий. Он же не хотел уезжать из Берлина — ему в Германии было комфортно. И сознавал, что ничем хорошим его возвращение не закончится. Но его кураторы не оставили ему альтернативы. Они фактически выкинули его обратно в Россию. Им он выгоден в качестве «символа угнетения», который можно все время предъявлять своей аудитории.

- Станет ли Юлия Навальная российской Тихановской?

- Это вопрос. Но ведь сама Тихановская — фигура довольно комичная и у большинства населения Белоруссии стойких симпатий не вызывает. Можно ли накачать фигуру Навальной по «белорусскому сценарию» - не исключено, если западные СМИ такое указание получат, хотя это отдает абсурдом. Юля не станет популярна в России, но на Западе ее начнут считать большим политиком.

- Навальный поедет в колонию — давление Запада усилится?

- Он будет сидеть, они продолжать давить. Есть четкая политика - использовать фактор России во внутриполитических целях этих государств, и Навальный лишь один из поводов.

А вот что сказал профессор МГУ, член научного Совета при Совбезе РФ Андрей Манойло.

- История Навального напоминает личный конфликт его с лидерами государства. Это именно он что-то не поделил с первыми лицами — не народ. И когда Алексей устраивает акции, он не выступает за народ — а решает собственные задачи. У нас люди не глупые и все прекрасно понимают. Но на волне наведенного психоза сотни или тысячи людей, подверженных влиянию, в разных концах страны вывести поначалу удалось. А теперь к Мосгорсуду их совсем немного пришло.

- Это говорит об усталости от данной повестки?

- Это говорит о том, что большинство не верит, что Навальный выступает за простых людей. Зато прекрасно видят, как он пытается свести счеты по своим личным обидам. Он хочет, чтобы другие люди вписались за него - но мало кто спешит.

- Почему не сработала линия защиты?

- Она не была убедительной. То, что инкриминировали Навальному — очень доказательно, с хорошей фактической базой. Факты обвинительной стороны - не оспоришь. Он же физически нарушал. А его защита казуистически пыталась это развить. И они, показалось, больше работали на сам процесс, на самопиар, чем на положительный для клиента результат. Выступление Навального было попыткой политической манифестации, а поведение его защиты выглядело не слишком профессиональным. Линия оказалась проработана не подробно, доводы — умозрительными. Они просто «плавали». При том, что Навальный мог нанять дорогих, зарубежных адвокатов.

- Блогер-оппозиционер ультимативно потребовал отпустить его, заявляя, что ни в чем не виноват.

- Он обращался не к судье, а к представителям дипмиссий, которые массово прибыли в Мосгорсуд. Был уверен, что его «громкие» заявления дословно перепечатают западные СМИ.

- Не импровизировал?

- Поведение Навального было заранее оговорено еще до его возвращения. От А до Я — это операция западных спецслужб. Сама оперативная комбинация проработана оказалось довольно хорошо. Сценарий написали такой, что Навальный определенно должен был быть арестован, и обязан был сесть. Сказали ли ему об этом — неизвестно. Перед его прилетом российской стороне 4 раза напоминали: не забудьте его арестовать, он же преступник.

- Вы предполагаете?

- Об этом сценарии сообщили западные СМИ до его отлета, в частности, «Шпигель». Куратором он нужен был арестованным. Печально, что сценарий чужой операции приходится отыгрывать и противостоящей Навальному стороне.

- Но для нас же очевидно вероятное ужесточение санкций после его посадки?

- Это так. Американцы пристегивая ко всей этой истории европейцев планируют, что союзники и дальше будут действовать в нужном им ключе.

- Акции продолжатся и будут подогреваться?

- Выступления в поддержку Навального —отчасти тренировочные. Возможно, они нацелены и на думские выборы-2021. А отчасти направлены на увеличение протестного электората — у каждого задержанного 5-8 близких, которые завтра тоже окажутся готовы выйти, независимо от убеждений. И тестируют власть — способна ли она оказывать сопротивления, какого рода, насколько жесткое...

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