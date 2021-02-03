"Необходимо живое мясо": подруга раскрыла правду о скандальной потасовке с вдовой Бориса Грачевского

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ужасным скандалом обернулся очередной выпуск передачи, посвященной покойному Борису Грачевскому. Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская в очередной раз появилась на шоу, чтобы рассказать о своих переживаниях по поводу смерти любимого, а также прояснить ситуацию с наследством 71-летнего артиста.

Вряд ли третья жена Бориса Грачевского ожидала, что программа с ее участием обернется скандальной потасовкой. Дело в том, что одна из участниц шоу заявила, что вдова создателя "Ералаша" Екатерина Белоцерковская ее едва не побила после съемок шоу за вопросы о внебрачном сыне режиссера Максиме Красикове. Женщина также рассказала, что, якобы в эфире "Пусть говорят" на Первом канале Екатерина вела себя спокойно, но после программы, что называется, выловила ее, дабы свести счеты.

Белоцерковская, узнав об этом, была шокирована. Она немедленно осадила участницу программы. "Как же не стыдно говорить о драке? Стыдно так врать! К ней подошли с вопросом, зачем в программе памяти моего мужа говорить о внебрачных детях. Какая стенка? Какие кулаки? У меня умер муж, а вы на этом делаете пиар. Стыдно! Мерзко и гадко! Не позволю вокруг фамилии моего мужа устраивать грязь никому!", - написала в блоге 36-летняя вдова.

За нее тут же вступилась актриса Оксана Сташенко. Она все видела собственными глазами. "Я пошла на этот эфир только потому, что там решила участвовать Катюша. Она должна знать, что у нее есть друзья, которые не дадут ее в обиду. Она хотела окружить себя в этой программе товарищами. Когда ей поступило приглашение прийти, то она поставила условие, что будет чистая и светлая программа. Главное, чтобы не было скандалов", - поделилась знаменитость.

Она отметила, что в итоге все действительно вылилось в постыдный поступок одной из участниц. "Никакого рукоприкладства со стороны Кати, конечно, не было. Катюша никогда и никого не обидела даже словом", - заверила Оксана.

По ее словам, после программы скандалистка подошла к вдове режиссера попрощаться. "Катя у нее спросила: «Зачем вы начали говорить про внебрачного сына?». И тут эта дама почему-то закричала. Она на самом деле плохая артистка. Ей просто необходимо живое мясо, она стервятник. Мы все потрясены", - цитирует Сташенко Тeleprogramma.pro.

В свою очередь, близкий друг ныне покойного Бориса Юрьевича заявил, что никакой драки с участием вдовы создателя "Ералаша" не видел. "Я был с Катей до последнего момента, ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии", - рассказал Владимир Долинский. Он удивлен обвинениями в адрес Белоцерковской.