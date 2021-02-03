Все в отца: несовершеннолетние дочери Михаила Ефремова увлеклись акциями протестов

Актер Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Михаил Ефремов сидит в колонии, жена Софья Кругликова в одиночку тянет троих его младших детей: 10-летнего Бориса, 13-летнюю Надежду и 16-летнюю Веру. Старшая в последнее время стала активнее в соцсетях: рассказывает о подростковых переживаниях, непростых отношениях с набожной матерью, которая заставляет ходить в церковь, переменах в жизни. Девочка стремительно взрослеет: так, Вера недавно впервые покрасила волосы и стала пользоваться косметикой, удивляя подписчиков ярким, почти сценическим макияжем.

Кроме того, дочь Ефремова заинтересовалась политикой. Судя по ее сообщениям в Инстаграме, Вера даже выходила на несогласованный митинг 31 января в поддержку Алексея Навального, хотя власти и детский омбудсмен всячески призывали родителей не отпускать подростков на улицы.

- Учитесь, мальчики, вот настоящие мужчины, которые ждут меня на морозе уже который час, - с сарказмом подписала школьница фото омоновцев.

К счастью для юной митингующей, в отделение ее не забрали. Однако, вслед за старшей сестрой протестами заинтересовалась и младшая Надя.

- Мои друзья по выходным гуляют, отдыхают, а я..., - написала девочка в ТикТоке, сопроводив слова кадрами шествующей толпы и скриншотами своего поисковика с запросами "митинг" и "свобода слова".

Возможно, на подрастающих дочерей повлияли взгляды самого Ефремова, известного проектом "Гражданин поэт", в котором он читал стихи в жанре политической сатиры. Да и на незаконном митинге артист тоже успел засветиться. Эта история в августе 2019 года пополнила список пьяных выходок Михаила Олеговича. Подвыпивший актер тогда отобрал у правоохранителей мегафон и потребовал, чтобы они разошлись.

- Ну-ка, менты, расходитесь! Зачем вы делаете людям... (плохо. - Ред.)? - кричал "митингующий". А в ответ на замечание полицейского, мол, что ж вы позоритесь, невинно развел руками: "Да я просто пьяный в говно!".

Впрочем, после смертельного ДТП, перевернувшего его жизнь, Ефремов поспешил откреститься от политики, и в частности, от оппозиции.

- Я к этому не имею отношения. Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа, - заявил тогда актер к разочарованию поклонников проекта, считавших его рупором либеральных идеалов.

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