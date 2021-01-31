«Социальные медиа 2021»: в марте стартует школа мастер-классов от опытых журналистов для некоммерческого сектора

Александр Чекшин во время выступления перед представителями НКО в Екатеринбурге, 9 декабря 2020 Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНО «Центр культурных, социальных и экологических инициатив «Ноосфера» стала одним из победителей прошедшего в конце прошлого года столичного конкурса грантов мэра в категории "Медиа Москвы".

Идея проекта заключается в организации Первого московского образовательного форума "Социальные Медиа 2021", который пройдёт при поддержке города и ведущих столичных СМИ. Главными наставниками НКО в этом проекте станут профессиональные журналисты Медийного холдинга «Комсомольская правда», имеющего в своем составе все платформы – печатные медиа, сайт, радио и социальные сети.общ

"Это будет первый столичный медиа-форум, посвященный "социальной журналистике". Упор в нем будет сделан на социальные сети и мессенджеры как новые, стремительно развивающиеся контентные платформы» - комментирует идею проекта его руководитель Александр Чекшин, медиаменеджер России 2007 и 2014 годов.- Мы сталкиваемся с тем, что у представителей третьего сектора часто не хватает опыта и экспертизы в работе с теми каналами коммуникации, которые сегодня формируют новостную картину дня. Проблема «противостояния» НКО и СМИ актуальна повсеместно. Причины со стороны НКО: неудачные попытки самопрезентации в СМИ, неумение учитывать изменяющееся медиапотребление. Редакторы «больших» СМИ говорят, что получают от НКО шаблонные пресс-релизы, в которых их работа выглядит неинтересной. Более того, многие журналисты и медиа-волонтеры, которые готовы писать качественный материал, не обладают правильными и нужными компетенциями, в силу отсутствия необходимой литературы, обучающих платформ."

В качестве спикеров будут приглашены журналисты ведущих СМИ, пресс-службы благотворительных фондов, волонтерских и некоммерческих организаций, медиа-эксперты и волонтеры. Авторы проекта уверены, что это позволит выстроить конструктивное творческое взаимодействие между московскими НКО и СМИ.