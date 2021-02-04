"Хотят выдрать клок волос ради ДНК": Мария Максакова рассказала о войне за наследство Дениса Вороненкова

Максакова с Вороненковым, который был убит в 2017 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Максакова впервые рассказала о том, что получила в наследство после гибели мужа Дениса Вороненкова. Артистка родила от него сына Ваню. Мальчик, по ее словам, не получил от отца миллионов, о которых то и дело говорит публика.

Денис Вороненков был женат три раза. От первого брака со Светланой Макеенко у него родилась дочь Екатерина.

От второго союза с Юлией Плотниковой - сын Николай и дочь Ксения. Вороненков незадолго до смерти переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли на вторую жену и детей от второго брака, боясь конфискации недвижимости. В 2017 года Юлия переписала квартиры и земли на своих родителей-пенсионеров, в результате чего они стали собственниками двух квартир на Тверской улице. Общая стоимость апартаментов оценивается в 500 миллионов рублей. Совладельцем является и сын Вороненкова.

В марте 2015 года Вороненков зарегистрировал брак с оперной певицей Марией Максаковой. В апреле 2016 года у них родился сын Иван.

После гибели беглого депутата среди его родных развернулась настоящая война за наследство. Его вдове практически ничего не досталось. Мария очень долго судилась за имущество. В итоге ей достались два машиноместа. Но по сей день они не могут быть оформлены на младшего сына Вороненкова.

"На Ивана нападают деградированные родственники мужа - мама, его первая жена. Они носятся за ним с камерой, чтобы выдрать клок волос ради ДНК-экспертизы. Они раньше вообще требовали его перезахоронить в Петрозаводске. Хотели проводить какие-то экспертизы. Они не верили, что Ваня его сын. Якобы я родила его не от Дениса. Все из-за наследства. За что это ребенку все?", - посетовала 43-летняя артистка в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Мария Максакова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1"

Максакова также нашла в себе силы признаться Борису Корчевникову, что увела супруга из семьи. "Да, Денис был женат. Я все прекрасно знала. Это был его выбор. Я очень его любила. Это, конечно, неправильно уводить из семьи, но так получилось. Не могли с собой ничего поделать. Нельзя было сопротивляться страсти", - откровенничала блондинка.

А потом певица разрыдалась. Как отметила Максакова, она безумно любила мужа. "Это был первый и единственный человек, который встал за меня. Я не ждала от него подлости и предательства. Он подарил мне на свадьбу квартиру и сказал, чтобы я ни в чем не нуждалась. У меня к нему чувство такой благодарности. Он поставил меня на пьедестал. Он искренне и неподдельно считал, что я великая. Он говорил, что я его поразила благородством своей души. Там отношения были очень глубокие. Как же я его люблю, это ужас!", - заключила вдова.