«Он говорит правду!»: Реакции иностранцев на сарказм Михаила Задорнова и русский юмор

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместо простуды и слякоти под ногами пора почитать о прекрасном. В рамках исследования мнений иностранцев о русской культуре «КП» представляет еще один обзор реакций из Youtube. В этот раз они пытаются понять наш юмор — в диапазоне от дерзких монологов Михаила Задорнова до советских миниатюр Славы Полунина.

ИТАЛЬЯНЦЫ

(про «Городок», где Илья Олейников обмолвился, что в школе азбуку Морзе проходил)

«У них в школе Морзе обучают?»

(про Юрия Стоянова в образе беременной женщины)

«У нее потрясающая мимика! Это смесь театра и телевидения, статичная съемка, но идея смешная. Интересный способ преподнести сатиру»

(про культовый номер Славы Полунина «Асисяй»)

«О! Я видел его номера в фейсбуке, да! Похож на Дока из фильма «Назад в будущее»

Культовый номер Славы Полунина «Асисяй» Фото: принтскрин видео.

«Какой красивый телефончик, хочу себе такой!»

«Он же ее (невесту) до слез довел, сердце разбил. Нельзя так! Плохой. Обо всем пожалеет. Нельзя так с женщинами»

«Удивительно! Он ничего не говорит, а все понятно и смешно. Как мистер Бин! Завораживающая история. Очень необычно, просто, было смешно. Белиссимо. Как же мне понравилось»

(про Михаила Задорнова)

«А что? Полотенца я не увозила из номера, как этот русский. Но тапочки — всегда!»

«Закурил в номере — сработал душ. Тонкий юмор! Это смешно, согласись»

АМЕРИКАНЦЫ

(про Михаила Задорнова)

«Американцы тупые, но добрые? Это правда»

«Он — приятный, и у него есть умные шутки, неоскорбительные. Вообще, он больше смеется над собой, нежели над американцами».

(про обилие праздников в русском календаре)

«Он прав! Это глупость. Камон, ребят. У вас это каждый третий день. Седьмого, потом девятого, потом пятнадцатого. У вас очень много нерабочих дней, и я этого не понимаю. Да, у нас есть national holiday — официальный праздник. Самый важный — 4 июля, День независимости. Четвертый четверг ноября — День благодарения. 25 декабря — Рождество. 31 декабря — Новый год. Все»

(про уличный опрос на тему «Кто такой Гитлер?»)

«Наша культура сосредоточена на развлечениях. Мы знаем песни, знаем Тейлор Свифт, новых артистов из мира хип-хопа, мы знаем все это. Но чтобы знать историю...вообще, наш народ не очень хорошо понимает в этом. Поэтому он говорит правду. Я видел уличные интервью, в которых американцы с радостью соглашаются ответить на вопросы, но не знают, где произошло историческое событие или кто этот мировой лидер. И иногда становится стыдно. Многие вообще не понимают, о чем речь»

(про надпись в маршрутке «Все зайцы — козлы»)

«У нас в США нет ничего похожего на маршрутку, наоборот: нам с детства говорят — никогда не садитесь в незнакомый минивэн. А вы как раз это делаете»

(про книги жалоб)

«У нас нет такого. Я реально удивился, когда увидел это в России. Это реальная книга! И она заполнена. Я всегда думал, что у нас американцы привыкли жаловаться, а у вас это прямо отдельный жанр литературы. У нас обычно говорят фразу «Я хочу поговорить с вашим менеджером»

(про географию)

«Мне кажется, он обиделся, потому что американец не знал, где находится Латвия. Не обижайтесь, если американец не знает, где ваша страна. Да, это ваш дом, родное место. Но Латвия — небольшая страна...И если человек не знает все о вашей жизни — это проявление эгоизма с вашей стороны. Вот я родился в штате Айдахо, вы знаете, где это? Наверно, нет (смеется). И я не ожидал, что вы знаете, где это находится. Потому что это деревни в Америке, небольшой штат. Поэтому и ожиданий нет. Но вообще, мне очень понравилось — он [Михаил Задорнов] очень смешной!»

ПРО КВН

(про урок ОБЖ)

«Что? Основы безопасности жизнедеятельности?! Звучит, как школа бойскаутов. Если и есть такие предметы, то они всегда идут дополнительно. Это не входит в стандартную программу. Но это прикольно, очень важно и нужно. Вы молодцы»

(про публику)

«Мне очень нравится реакция людей в зале. Они так угорают! В номере про Брюса Уиллиса, если бы не знал русский, подумал бы, что все смеются над неправильным произношением английского».

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