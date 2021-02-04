«Тело богини»: Ким Кардашьян в крошечном бикини загорает на Карибах

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Ким Кардашьян жизнь – вечный праздник, и даже пандемия коронавируса не остановила модель от очередного путешествия. 40-летняя красотка вместе с сестрами отдыхает на островах Терк и Кайкос в Карибском море. Крошечные клочки суши славятся своими белоснежными пляжами и всегда благоприятной погодой. В Инстаграме Ким опубликовала фото в бикини со змеиным принтом. Крошечный купальник подчеркнул аппетитные формы звезды.

- Я надеюсь, что у вас отличный день, - подписала Ким это фото.

Ким загорает на Карибах. Фото: Инстаграм.

«Тело богини», «Бомба», «Невероятная красотка», - пишут поклонники в комментариях. Несмотря на слухи о грядущем разводе с мужем, рэпером Канье Уэстом, Ким выглядит счастливой и беззаботной. Если ее и волнуют семейные неурядицы, то она это хорошо скрывает. Но тревожный звоночек уже то, что на острова она прилетела без супруга, в компании детей и сестер.

Ким и Канье поженились в 2014 году. Слухи о проблемах в их браке ходили давно, но теперь, они, похоже, решили поставить точку и разорвать отношения. Супруги пока не афишируют свой развод, но уже наняли адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам многих звезд шоу-бизнеса. Именно Лора занималась разводами Анджелины Джоли и Брэда Питтта, Джонни Деппа, Эштона Катчера и Деми Мур, Кристины Агилеры и других знаменитостей. К тому же Вассер уже вела дела Ким Кардяшьян – когда та разводилась со своим вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом.

- Они это скрывают, но они это сделали, - рассказывал ранее источник американского портала PageSix о намерениях Ким и Канье начать развод.

Собеседник издания также поведал, что Ким и Канье живут отдельно друг от друга, чтобы спокойно уладить все дела, достойно расстаться и оформить развод.

Супругам предстоит поделить солидное состояние. По версии Forbes, 43-летний Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 миллионов долларов. Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за последний год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом.

Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она хорошо зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.

Кроме денег Уэсту и Кардашьян придется поделить опеку над детьми. Их у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, трехлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появился на свет благодаря услугам суррогатных матерей.