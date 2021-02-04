Умер Вадим Цеков, автор первых антикоррупционных расследований «Комсомольской правды»

Вадим Цеков,

На 93-м году жизни скончался член клуба журналистов "КП" Вадим Цеков. Он был создателем собственного газетного жанра, автором первых антикоррупционных расследований «Комсомольской правды» 70-80-х годов. Его острые материалы, даже обрезанные цензурой, воспринимались читателями как специальные задания «сверху», а его фамилия как специальный псевдоним, указывающий на ЦК партии. И пусть это было только мифом, но весьма красноречивым.

Вадим Иванович почти два десятилетия оставался внештатным корреспондентом, но востребован был активно. Расхитители, подпольные теневые производители, спекулянты, мастера двойной бухгалтерии, воры в чинах, взяточники, мошенники, демагоги, бюрократы - кого только не было в коллекции разоблаченных Цековым.

Причем, метод его был предельно прост: он невинно просил всех, с кем общался в ходе всегда тайного, тщательно скрываемого им истинного расследования, подписывать произнесенные слова. Часто они внешне не имели никакого отношения к чему-то незаконному, опрошенные без всякой опаски ставили подписи. А Цеков потом соединял эти свидетельства в яркую картину зла, причем неопровержимую. Сказывался присущий ему дар драматурга, который позже проявился и в пьесах. Правда, в нашей профессиональной среде такой метод вызывал споры; немало коллег находило такие опросы недопустимыми.

Времена тогда в газете были романтичными и чистоплотными. Оправдывало Цекова лишь то, что своим методом он боролся со злоумышленниками. Боролся искренне, и даже со страстью. В конце своей долгой жизни, будучи уже членом Союза писателей России, он издавал тома хроник, в которых тщательно фиксировал события антироссийской направленности. И в этом он оставался верен своим несгибаемым установкам. Даже расходясь во взглядах и теряя друзей...

Вадим Иванович был харизматичным и артистичным человеком. Слегка играл в детектива, простодушно лукавил и любил «подловить» нарушителя, особенно мелкого, официанта или кассира с их обсчетами. Был хорошим, заботливым товарищем, готовым всегда выручить и поддержать. Жил, тем не менее, одиноко, полностью отдавая себя писательской и летописной деятельности. Перенес два инсульта, после которых сумел восстановиться. В последний год постепенно угасал, но с необыкновенной жаждой жизни и по-прежнему железной волей сопротивлялся болезни. Скончался в хосписе. Но ковид его обошел.

Провожая таких неугомонных и азартных людей, до конца воинов - пусть уже только с болезнью, обычно говорят: «Слава Богу, отмучился». Вадим Иванович был ярым атеистом, ушел без покаяния. Но будем надеяться, что душа его успела найти успокоение.

Мир его праху и вечного покоя!

Он был ярким человеком, и мы будем помнить его!

Коллеги-ветераны «Комсомольской правды»