Жертвам педофила Эпштейна выплатили почти $50 миллионов компенсации

Более 20 исков, поданных жертвами насилия еще при жизни Эпштейна, были отозваны Фото: EAST NEWS

Распорядители недвижимости Джеффри Эпштейна выплатили из компенсационного фонда $49,8 миллиона жертвам сексуальных преступлений печально известного финансиста-педофила.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет фонда. Число женщин, получивших компенсацию, держится в секрете.

Известно, что более 20 исков, поданных жертвами насилия еще при жизни Эпштейна, были отозваны. Источник предполагает, что дела по этим жалобам были урегулированы во внесудебном порядке.

Эпштейн более 20 лет проживал на Американских Виргинских островах и владел значительными территориями в их составе.

Летом прошлого года его недвижимость оценивалась в $630 миллионов, в январе 2021 года стоимость недвижимого имущества покойного финансиста составила немногим более $240 миллионов.

В круг друзей Эпштейна входили многие известные политики, предприниматели и звезды шоу-бизнеса.

Уголовное преследование финансиста, организовывавшего визиты несовершеннолетних девушек, прекращено после его самоубийства в тюремной камере через месяц после задержания.

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