Хвостатый тест: собаки способны выявлять людей, больных коронавирусом

Cобаки способны стать еще одним барьером на пути распространения опасной инфекции в многолюдных местах Фото: REUTERS

Проректор Международного университета Флориды, профессор Кеннет Фертон утверждает, что собаки способны выявлять зараженных COVID-19 людей, а точность метода превышает 90%.

Команда профессора в течение последнего полугода обучает четвероногих помощников и активно использует их в школах, кампусах и даже на стадионах.

– Наши собаки проверяют поверхности в местах, где были люди. Например там, где сидели студенты, или на играх НБА, перед тем как баскетболисты выходили на арену… Во многих отношениях собаки даже более надежны, чем некоторые лабораторные тесты, которые мы проводим в настоящее время.

Кеннет утверждает, что научить собаку распознавать «запах» коронавируса можно в течение двух недель с помощью масок, полученных от пациентов с подтвержденным диагнозом, а сам процесс тренировки схож с натаскиванием собак на наркотики.

По мнению профессора, собаки способны стать еще одним барьером на пути распространения опасной инфекции в многолюдных местах, особенно если учесть, что для получения результата теста при подозрении на коронавирус потребуется 45 минут, а обученные животные выдадут его в течение нескольких секунд.

При «сканировании» людей на спортивных объектах необходимо, чтобы соблюдалась социальная дистанция (около 2 метров), и если собака не реагирует на человека – он может спокойно проходить дальше.

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