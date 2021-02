Дом, в котором жил маньяк Буффало Билл из триллера «Молчание ягнят», продан

Дом, в котором по сценарию жил один из главных героев триллера – маньяк Буффало Билл – был продан за 2 недели

Дом, в котором снимался знаменитый триллер «Молчание ягнят», продан за $290000.

Риэлторы сообщили об этом в соцсетях в духе фильма ужасов: «Умираем, как хотим рассказать эту новость…»

Дом, в котором по сценарию жил один из главных героев триллера – маньяк Буффало Билл – был продан за 2 недели. Владелец получил сразу несколько предложений и выбрал оптимальное.

Строение расположено в американском штате Пенсильвания, в населенном пункте с названием Перри Тауншип Фей. После съемок фильма оно несколько раз переходило из рук в руки, и перед последней продажей выставлялось на рынок в 2016 году по цене в $195000.

В доме – четыре спальни и одна ванная комната. Он был построен 140 лет назад. В объявлении о продаже также были указаны гараж на три машиноместа и отдельная мастерская.

Покупатели, имя которых не разглашается, заявили, что имеют на свою новую недвижимость большие планы. Их представители пообещали сообщить подробности позднее и пока интригуют: «Фанаты кино, вам понравится то, что запланировано!».

«Молчание ягнят (The Silence of the Lambs)» — американский триллер 1991 года режиссёра Джонатана Демми. Главные роли в фильме исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Постановка была удостоена пяти премий «Оскар», а также «Серебряного медведя». Фильм стал третьим в истории, завоевавшим «Оскары» в пяти самых престижных номинациях, и неоднократно признавался одним из лучших триллеров в истории мирового кино.

