Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Парижский дворник, заботящийся об окружающей среде, стал звездой TikTok

Француз записывает короткие видео, в которых объясняет элементарные правила защиты окружающего мира
Алена ГРИЦЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
Людовик не скрывает, что молодое поколение презирает его род занятий

Людовик не скрывает, что молодое поколение презирает его род занятий

Каждое утро дворник Людовик выходит на улицы парижского квартала Шатл-ле-Аль, начинает работать и заодно записывать для TikTok короткие видеоролики.

Этот квартал - один из самых посещаемых в Париже, а значит, там всегда много мусора, который не всегда прохожие оставляют в мусорных корзинах.

Людовик показывает подписчикам, как правильно сортировать мусор и объясняет, какой вред природе наносит пластик.

«Во Вселенной Земля - наш единственный дом, но мы разрушаем его, - пишет Людовик. – Мои видео – всего лишь небольшой вклад для защиты нашей планеты»

В соцсети 45-летний сборщик мусора зарегистрировался год назад. Купил 15-сантиметровый штатив, на него своей устанавливает мобильный телефон и записывает видео.

На вопрос, почему он стал снимать сюжеты, мужчина отвечает просто: мол, хотел показать, сколько вреда человек наносит окружающей природе.

- Посмотрите, сколько отходов остается! – возмущается дворник. – Тонны мусора, начиная от использованных масок и заканчивая упаковкой от еды на вынос, не говоря уже об окурках, салфетках, банках и пластиковых стаканчиках, в которых продаются литры воды и чая. Все это, в основном, употребляют молодые люди. Вот до них я и хочу достучаться в первую очередь!

Людовик не скрывает, что молодое поколение презирает его род занятий. Но благодаря популярности в TikTok, парни и девушки задумались о важности того, что делает этот дворник. По крайней мере, в комментариях под его видео они поддерживают сборщика мусора и пишут ему слова благодарности. А некоторые, если узнают Людовика на улице, присоединяются к нему и вносят свою лепту, убирая оставленный кем-то мусор.

КАРТИНА ДНЯ