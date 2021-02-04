Парижский дворник, заботящийся об окружающей среде, стал звездой TikTok

Людовик не скрывает, что молодое поколение презирает его род занятий

Каждое утро дворник Людовик выходит на улицы парижского квартала Шатл-ле-Аль, начинает работать и заодно записывать для TikTok короткие видеоролики.

Этот квартал - один из самых посещаемых в Париже, а значит, там всегда много мусора, который не всегда прохожие оставляют в мусорных корзинах.

Людовик показывает подписчикам, как правильно сортировать мусор и объясняет, какой вред природе наносит пластик.

«Во Вселенной Земля - наш единственный дом, но мы разрушаем его, - пишет Людовик. – Мои видео – всего лишь небольшой вклад для защиты нашей планеты»

В соцсети 45-летний сборщик мусора зарегистрировался год назад. Купил 15-сантиметровый штатив, на него своей устанавливает мобильный телефон и записывает видео.

На вопрос, почему он стал снимать сюжеты, мужчина отвечает просто: мол, хотел показать, сколько вреда человек наносит окружающей природе.

- Посмотрите, сколько отходов остается! – возмущается дворник. – Тонны мусора, начиная от использованных масок и заканчивая упаковкой от еды на вынос, не говоря уже об окурках, салфетках, банках и пластиковых стаканчиках, в которых продаются литры воды и чая. Все это, в основном, употребляют молодые люди. Вот до них я и хочу достучаться в первую очередь!

Людовик не скрывает, что молодое поколение презирает его род занятий. Но благодаря популярности в TikTok, парни и девушки задумались о важности того, что делает этот дворник. По крайней мере, в комментариях под его видео они поддерживают сборщика мусора и пишут ему слова благодарности. А некоторые, если узнают Людовика на улице, присоединяются к нему и вносят свою лепту, убирая оставленный кем-то мусор.