Власти Канады заставляют своих граждан, вернувшихся в страну, жить три дня в гостинице за 2-3 тысячи долларов

Новшество вызвало изумление как у рядовых канадцев, так и у СМИ и правозащитников Фото: REUTERS

На днях власти страны обьявили, что все возвращающиеся в Канаду ее жители должны тут же пройти тест на ковид, и в течение трех дней ожидания результата жить в гостиничном номере по цене от $2000 до $3000 за три дня. (И это несмотря на то, что ранее уже было введено правило, что до вылета в Канаду надо сдать тест и только с отрицательным результатом лететь). Гостиницы для одиночного дорогого заключения выбраны правительством. В абы какой отель — нельзя.

«ЭТО - НЕЗАКОННЫЙ АРЕСТ!»

Новшество вызвало изумление как у рядовых канадцев, так и у СМИ и правозащитников. Сотрудники Правового центра конституционных свобод (местная правозащитная и благотворительная организация) назвали действия правительства незаконным арестом людей, незаконным одиночным заключением граждан и нарушением их базовых конституционных прав.

В письме, отправленном министру транспорта, правозащитники пишут, что в «секретные места» увозят людей, у которых на руках отрицательный тест на ковид. Их родственникам не говорят, куда увезли прибывшего. Самим прибывшим не дают, по их словам, связаться с адвокатом. «Эта политика совпадает с действиями наиболее репрессивных и недемократических режимов и совершенно неприемлема», - написано в письме. Правовой центр обьявил, что готовит иск против правительства Джастина Трюдо по этому поводу.

ОХРАНА В КОРИДОРЕ

СМИ тоже заметно удивлены развитием событий в Канаде, где продолжается бесконечный карантин и дефицит бюджета составил к ноябрю прошлого года $381 миллиард.

Газета «Торонто Сан» поговорила по телефону с канадцем, который при отрицательном тесте на ковид был увезен из аэропорта и помещен в номер гостиницы «Рэдиссон». Он сообщил, что к нему никого не пускают, его самого не выпускают — в коридоре стоит охранник. Он видел, что так поступили и с восемью другими пассажирами его рейса из США. И несмотря, что под окнами гостиницы есть несколько ресторанов, заказывать в них еду по телефону ему тоже не дают. К нему в номер приносят сэндвичи и бутылки с водой. При этом он должен заплатить за такое «роскошное» времяпрепровождение $2000-$3000. “Я ничего платить не буду, я с ними никаких документов не подписывал», - возмущается узник.

С ЛЕЧЕНИЯ - В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газеты рассказывают о канадских «снегирях». Так называют канадцев, которые в связи с холодным климатом страны на зиму уезжают во Флориду, Калифорнию, Мексику. Таких немало. У них или свое жилье там, или снимают. Теперь они не знают, как вернуться. Потому что если это семья из четырех, например, человек, то за три дня в правительством определенном отеле они должны отдать $8000-$12000. При отсутствиии каких-либо симптомов ковида! С отрицательным тестом на руках!

Еще хуже тем, кто ездит в США на лечение, рассказывает газета «Нэшнл Пост». Таких тоже немало. В Канаде слишком длинные очереди на обследования и лечение, потому немало онкобольных едут в Штаты. И вот теперь, без обьявления, как говорится, войны, правительство приготовило им сюрприз по возвращении.

Власти, правда, сообщили, что драконовские меры касаются путешественников, которые отправились из Канады по неуважительной, не жизненно важной причине, но какая причина для властей уважительная, а какая нет, никто не знает. Министр транспорта сказал, что список исключений из правила будет очень узким.