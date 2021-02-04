Фонд Росконгресс и «ОПОРА РОССИИ» усилят взаимодействие по поддержке малого и среднего бизнеса

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году российские власти предложили малому и среднему бизнесу беспрецедентные меры поддержки

В Москве прошла встреча советника Президента России Антона Кобякова и президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина. Темой встречи стала поддержка и развитие российского малого и среднего бизнеса и участия представителей МСМ в крупнейших российских деловых мероприятиях.

- В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году российские власти предложили малому и среднему бизнесу беспрецедентные меры поддержки, которые позволили тысячам предприятий удержаться на плаву. Важно продолжать эту работу, своевременно информировать ответственные государственные органы о проблемах малого бизнеса, обеспечить своевременную реакцию и помощь государства. Это возможно только при постоянном диалоге – на ведущих деловых площадках, в рамках отраслевых мероприятий и в повседневном взаимодействии с бизнесом, – отметил советник Президента России Антон Кобяков.

- «ОПОРА РОССИИ» много лет выступает партнером Фонда Росконгресс, участвует в мероприятиях и организовывает сессии на Российском инвестиционном форуме, Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ ежегодно проводится Российский форум малого и среднего предпринимательства. Мероприятия такого формата и масштаба позволяют малому бизнесу донести свою позицию напрямую представителям власти, привлечь внимание к нуждам малых предпринимателей и увидеть, как обсуждения превращаются в законодательные инициативы, направленные на помощь предпринимателям, – отметил Александр Калинин.

Кроме того, в октябре 2020 года Фонд Росконгресс и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому совместно привлекают российских предпринимателей к участию в работе Инвестиционного портала регионов.