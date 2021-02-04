Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Смысл АСИ - поддерживать те проекты, которые идут от земли

Александр Гамов и Андрей Никитин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Андрей Сергеевич, президент встречался с вашей преемницей на посту гендиректора АСИ Светланой Чупшевой. Судя по ее докладу, я так понял, что вы активно взаимодействуете с АСИ, которым когда-то руководили...

- Наверное, все губернаторы, да нет, не наверное, а точно, - плотно работают с агентством. Разумеется, и я, в своём новом качестве, стараюсь также с АСИ максимально сотрудничать. Потому что те лучшие практики, которые распространяет агентство, позволяют улучшать качество работы и качество жизни людей в конечном счете.

- А если конкретно? Какие проекты у вас сейчас реализуются с помощью АСИ?

- Один из самых известных - это чемпионат рабочих профессий. Только у нас в нем приняли участие уже более 700 человек. А по итогам национального чемпионата наш регион занял 14-е место в стране по качеству среднего профессионального образования.

За четыре года мы создали больше 70 новых лабораторий в колледжах, вырос конкурс, детям интересно учиться, они осваивают реальные профессии, те, которые востребованы сегодня. Это один из проектов АСИ.

Уже несколько лет реализуется «Цифровая РЭС», проект, связанный с качеством работы электросетей. Это - цифровая система, которая регулирует потребление электроэнергии, если где-то аварии - позволяет моментально переключать потребителей на другой канал.

Ну, такого рода проектов очень много в агентстве и со всеми мы работаем.

Самая главная цель АСИ - это не самому придумывать какие-то идеи, а максимально поддерживать инициативы людей, которые в агентство приходят. И тот же чемпионат рабочих профессий начался с того, что к нам пришли три преподавателя колледжей, а сейчас это - огромная работа, которая по всей стране идет. «Цифровую РЭС» придумал один предприниматель, который выпускает оборудование для электросетей.

Смысл АСИ в том, чтобы поддерживать те проекты, которые идут от земли, основаны на реальном опыте. Поэтому, как правило, они всегда успешны.

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