Фантастическая разница до и после: как выглядела располневшая из-за родов Ида Галич

Блогер показала результат преображения за несколько месяцев Фото: Борис КУДРЯВОВ

С тех пор, как год назад Ида Галич стала мамой, она все еще стремится к своей идеальной форме. За беременность блогер набрала 25 килограммов и еще не все из них ушли безвозвратно, хотя 30-летняя Ида заметно преобразилась.

Сразу после родов молодая мама не могла смотреть на себя в зеркало: отражение казалось ей безобразным.

- Я знаю, что такое ненависть к своему телу после рождения малыша, - призналась телеведущая в своем Инстаграме, опубликовав фотографии до и после похудения. - Поэтому если ты недавно родила и сейчас ревешь, прочитай мое письмо. Ты сейчас не узнаешь свое тело, оно изменилось. Ты хотела после родов выглядеть, как Оксана Самойлова (самая популярная и фигуристая инстамама, родившая четверых детей рэперу Джигану. - Ред.), а получилось, как Ида Галич, - плюс миллиард килограммов? Я хочу, чтобы ты перестала проходить мимо зеркала с опущенной головой. Сядь и еще раз вспомни, что ты сотворила чудо - ты родила! Твое тело в шоке! Твои гормоны тем более.

Ида вспомнила, как она сама плакала и переживала из-за того, что она "толстый бегемот".

- Меня все успокаивали: погоди, дай телу немного времени прийти в себя! Ох, если бы я отнеслась к этим словам тогда внимательнее, я бы сэкономила огромное количество своих нервов, - рассказала подписчицам Галич. - Прошел год, и я почти пришла в форму. Я не идеальна, но я вижу свет в конце туннеля. Мне безумно стыдно было показать себя в худшем своем виде. На фото "до" прошло несколько месяцев после родов, то есть это я еще скинула парочку кило...

Так Ида Галич выглядела после родов - в самом начале своего похудения. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К началу беременности блогер весила 63 килограмма при росте 170 см, а рожать шла уже под 90. Сейчас ее вес колеблется в районе 65 кг. На главный вопрос - как ей удалось похудеть - Ида уже не раз отвечала. Первое время заниматься спортом из-за кесарева сечения было нельзя, и тогда Галич перешла на питание готовыми блюдами с помощью сервисов доставки: в них есть наборы продуктов на определенный суточный калораж. Спустя три месяца ушли первые 15 кило, и тогда уже блогер вернулась к тренировкам.

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