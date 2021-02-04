Как стать волонтером и что мне это даст: три главных вопроса о добровольчестве

Волонтер со спасенной уткой на пруду в Чертаново. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас самая разная помощь нужна постоянно. Стать волонтером просто — достаточно захотеть, а работа всегда найдется. На что стоит обратить внимание, если желание попробовать себя в регулярной волонтерской деятельности уже есть?

1. Что меня мотивирует?

Конечно, главный мотив для большинства волонтеров — возможность помочь другим. Но определение личной цели позволит осознанно подойти к выбору сферы волонтерской работы. Хочу ли я связать добровольчество и профессиональную деятельность или учебу? Будет ли волонтерство моей основной деятельностью? Хочу ли я развивать специальные навыки?

Ответы на такие вопросы могут со временем меняться, но добровольчество позволяет быть гибким — пробовать себя в разных проектах или совмещать работу в нескольких сферах.

2. Готов ли я стать лидером проекта?

Активист выбирает между работой в одиночку или в команде, в существующем движении или созданном им самим. Опыт волонтерской работы может стать трамплином для того, кто хочет попробовать себя в качестве лидера: познакомит с единомышленниками и потенциальными партнерами, успешными практиками, программами финансирования.

Например, в России проходят грантовые конкурсы для поддержки волонтеров: «Доброволец России», программы Фонда президентских грантов, конкурсы Росмолодежи и многие другие. Участие в них привлекает не только средства на проекты (в случае победы), но и внимание заинтересованных лиц — государственных и частных организаций, других активистов, федеральных властей. С такой базой проще приступить к реализации собственного проекта.

3. Как воплотить в жизнь потенциал проекта?

Самое сложное для активиста — создать долгосрочный проект с большим потенциалом или поучаствовать а его реализации. Нужно выбрать практику, которая позволит привлекать все больше участников и партнеров. Найти ее поможет анализ: оцените успешные проекты существующих волонтерских организаций, попытайтесь понять, что делает их интересными в глазах участников, государства и бизнеса. Чаще всего активисты охотно делятся своей историей, поговорите с лидером или добровольцем проекта или даже поработайте вместе с ними.

Финансировать инициативы волонтеры могут из личных сбережений, привлекая целевые выплаты или за счет полученной от других проектов прибыли. Каждый способ накладывает свои ограничения, и выбор подходящего индивидуален для каждого мероприятия и команды. Не стоит браться за проект, если затраты на его реализацию слишком велики, а спонсоры пока не заинтересованы: получить грант удается не всегда.

Добровольцам открыты тысячи путей и практик. Не стоит ожидать, что будет просто: в волонтерстве больше, чем где либо, необходимы упорство и готовность начинать с нуля. Зато наградой станут неожиданные возможности — и для активиста, и для его окружения.