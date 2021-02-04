"Неудобный сиделец": как Алексею Навальному подыскивают колонию

Его навыки в колонии скорее бесполезны — и для администрации, и для сидельцев Фото: REUTERS

Уже сейчас в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) раздумывают, куда же отправить 45-летнего «берлинского пациента», чтобы его пребывание за колючей проволокой не стало наказанием для самой колонии.

НЕУДОБНЫЙ СИДЕЛЕЦ

На любой зоне Алексей Навальный окажется неудобным. Причем для всех. Почему? Его навыки в колонии скорее бесполезны — и для администрации, и для сидельцев. Ни организацию производства или драмкружка ему не доверить, ни зоновский общак — ведь оба его уголовных дела (по «Кировлесу» и «Ив Роше») связаны с созданием фиктивных фирм и мошенничеством. Ему возможно разве что поручить организовать подпольный колл-центр для обзвона доверчивых клиентов банков, чтоб они переводили деньги на зону. Дар убеждения и развитая фантазия у него есть.

Но и это будет чревато. Потому что Навальный может начать проводить свое очередное «расследование» по злоупотреблениям уже в колонии. Да и внимание к этому учреждению журналистов и правозащитников будет повышенное. А, значит, ни начальству колонии не будет спокойно, ни сидельцам — жизнь строго по режиму, никаких послаблений.

Но рискнет ли Навальный рубить сук, на котором сидит?

- Дело в том, что через год он может начать собирать справки на условно-досрочное освобождение (УДО). Это при условии, если он будет себя хорошо вести: работать, соблюдать режим, - объяснил спецкору «КП» сотрудник ФСИН по имени Роман, чью должность и фамилию мы по договоренности с ним не раскрываем. - Но, если честно, есть большие сомнения, что оппозиционер изменится за «колючкой». С его точки зрения, любая колония- это воспитательный инструмент ненавистного ему «режима». А это не так. Власти в стране меняются, а колонии остаются - это свой мир, со своими правилами...

- Но Навальный ведь еще и юрист.

- Это он для вас юрист, а для нас он - профессиональный жалобщик. И таких начальство в колонии очень не любит. Он может начать не просто строчить жалобы во все инстанции и европейские суды, а подбивать на это и других отбывающих заключение. Я уже прочитал воспоминания жителей украинского села Залесье, где Алексей проводил каникулы в детстве (из этого села родом отец оппозиционера, - ред.). Они рассказывают, как Леша с друзьями поджог стог сена на Чернобыльском льнозаводе. Понятно, что такое могло прийти в голову только городскому мальчику, приехавшему в деревню к бабушке - сжечь собранное селом сено для скота. Но, выходит, что он с детства пытался так выделиться, не понимая — что делает. У него и двоюродная сестра - Марина Навальная такая же. Она украинский депутат и заявляла в СМИ, что сделала все для искоренения русского языка на Украине. То есть, возможно, это такая фамильная черта.

- Откуда у вас такие подробности?

- А у нас психологи уже начали изучать личность и поведение Навального, чтобы выработать для инспекторов ФСИН методики работы с ним.

- Такого могут и зеки начать подбивать на жалобы на администрацию?

- В сети уже забрасываются идеи проведения с ним прямых эфиров из колонии. Могут пытаться за деньги передать ему телефон, чтобы выйти в прямой эфир на каком-нибудь радио. Вся эта публика должна понимать, что воспитательный процесс на зоне проводится в том числе через коллектив. За ошибки одного сидельца, как правило, отвечает и вся камера. И не стоит забывать, что из-за Навального уже пострадал сотрудник ФСИН. Судья в приговоре Навальному вынесла определение и в адрес инспектора ФСИН, который плохо следил за соблюдением Навальным правил условного осуждения.

- То есть, за Алексеем будет особый надзор?

- Он неудобный сиделец. Все зависит от того, насколько он быстро поймет, что любое действие в колонии влечет противодействие. Провокаторов нигде не любят. А смотреть за ним, конечно, будут очень внимательно.

ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ

- Роман, публика уже начала гадать — в какую колонию Навальный отправится: одни заявляют - в Рязанской область, другие — во Владимирскую...

- Сейчас такие правила - осужденный имеет право отбывать срок в колонии поблизости от места проживания. В Москве таких учреждений нет. А потому логично, что он может попасть в одну из колоний Центрального федерального округа. Думаю, это будет хорошая колония, с развитым хозяйством, без намека на теневую экономику и злоупотребления, чтобы и прицепиться было не к чему. Иначе тут же польется поток грязи...

- Навальный сможет работать в колонии, получить новые профессии?

- Все зависит от того, захочет ли он выйти условно-досрочно. А это предполагает, что Навальный должен будет не отказываться от общественных работ, участвовать в жизни коллектива, не конфликтовать с инспекторами. Тогда он может рассчитывать на УДО. Конечно, в колонии он может получить новую специальность: стать швеей, сварщиком или даже плотником, как его дедушка.

НАДОЛГО ЗАЕХАЛ?

Понятно, что адвокаты Навального будут стремиться сделать все, чтобы он как можно дольше находился в Москве, в изоляторе «Матросская Тишина». Для этого они наверняка подадут апелляционную жалобу, будут затягивать заседания. Как правило, на рассмотрение жалоб уходит 1-2 месяца. Например, артист Михаил Ефремов был приговорен в сентябре 2020 года, а в колонию отправился лишь после рассмотрения всех апелляций — уже в ноябре.

- Сколько в московском СИЗО еще будет находится Навальный, и сколько ему еще сидеть?

- В СИЗО - примерно столько же, сколько и Ефремов. Все сейчас спорят о том, на сколько именно заедет на зону Навальный. Мое мнение: изменение условного срока на реальный - только начало нового этапа в жизни оппозиционера. Понятно, что он будет делать все, чтобы сократить себе срок и выйти до президентских выборов 2024 года. Все же хорошо знают, что он прежде всего зарабатывает на выборах.

- Значит будет стремиться выйти к этому сроку?

- Будет, но, во-первых, есть большие сомнения, что на него благотворно повлияет исправительная система. Он и в суде заявил, что «плевать хотел на нашу инспекцию», которая была для него залогом свободы в последние годы. Видимо, надо ожидать подобное отношение и к колонии. Кроме того, над ним висит еще и дело о «клевете» на ветерана войны. Оно грозит лишением свободы до 2 лет. Тогда Навальный выйдет на свободу только где-то после 2025-го.

КСТАТИ

Кто первый узнает о месте отбывания наказания оппозиционером?

- Администрация колонии не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного направляет уведомление одному из его родственников по его выбору.

Сколько свиданий ему позволят с женой?

- Положены 6 краткосрочных и 4 долгосрочных встречи в год на территории колонии. При этом на встрече должны будут присутствовать не более 2 родственников.

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