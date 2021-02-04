«Роснефть» и bp договорились о сотрудничестве в области углеродного менеджмента

Компании «Роснефть» и bp подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Основываясь на опыте многолетнего сотрудничества и принимая во внимание существенные изменения, связанные с глобальным энергетическим переходом, руководство нефтяных предприятий оговорилось о сотрудничестве в области разработки новых низкоуглеродных подходов и программ, которые будут направлены на поддержку целей устойчивого развития. Компании также намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.

- «Роснефть» и bp объединяет не только многолетняя история успешного сотрудничества в различных областях, но и намерение использовать этот опыт в будущих перспективных проектах, - пояснил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Объединение усилий двух компаний - лидеров мировой энергетической отрасли - будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах. Это необходимо для сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни.

«Роснефть» и bp намерены совместно оценить перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.

Компании также планируют обсудить возможности применения низкоуглеродных решений в области переработки и сбыта, в том числе, разработки топлива с улучшенными экологическими характеристиками, а также оценить перспективы естественных лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот. В периметр взаимодействия компаний также войдут вопросы сотрудничества в области устойчивого развития и социальных инвестиций, включая проблематику биоразнообразия.

- Мы являемся партнёрами «Роснефти» уже почти десять лет и многое смогли узнать друг от друга за это время. Это важно и я считаю, что соглашение может стать важной предпосылкой для движения вперёд. Мы верим в силу партнёрства и с оптимизмом смотрим на возможность объединить лучшие знания и мировой опыт компаний bp и «Роснефть» для совместной работы над поиском и разработкой низкоуглеродных решений и мер по сокращению выбросов», - резюмировал главный исполнительный директор bp Бернард Луни.

Обратим внимание, что «Роснефть» является одним из первых российских членов Глобального договора ООН, самой широкой инициативы в области устойчивого развития, в течение более десяти лет. В 2018 году компания первой подтвердила стратегическую приверженность целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для компании является «Борьба с изменением климата».