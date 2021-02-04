В Италии собака три месяца ждет своего хозяина из больницы

Билли, двухлетняя дворняжка, каждое утро лежит перед дверью своего дома в маленьком итальянском городке Дорно и ждет, когда его хозяин вернется из больницы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Билли, двухлетняя дворняжка, каждое утро лежит перед дверью своего дома в маленьком итальянском городке Дорно и ждет, когда его хозяин вернется из больницы. 55-летний Марко Майолани был госпитализирован с коронавирусом еще в ноябре и почти месяц как подключен к аппарату ИВЛ.

55-летний Марко Майолани был госпитализирован с коронавирусом еще в ноябре и почти месяц как подключен к аппарату ИВЛ. Фото: СОЦСЕТИ

По словам внуков Майолани, именно в тот день, когда итальянца перевели в реанимацию, Билли впервые вытащил свой коврик на крыльцо и начал ждать, время от времени высовывая свою черно-белую мордочку из решетки ворот. Родственникам пациента, которым тот доверил уход за своим питомцем, с трудом удается убедить четвероногого друга поесть и хотя бы на ночь зайти в дом. Но на утро история повторяется.

Первым делом после перевода в обычную палату Марко записал видеопослание своему любимцу. «Немного терпения и я вернусь к нормальной жизни», - заверил он Билли.

Пса с трудом удается накормить Фото: СОЦСЕТИ

«Это он выбрал меня, - делится воспоминаниями Майолани на своей страничке в Facebook, - Он сам подошел ко мне, как будто мы всегда знали друг друга. Я очень скучаю по нему».

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