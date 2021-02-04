TikTok будет заблокирован в Италии с 9 февраля

Доступ к социальной сети будет восстановлен только после подтверждения возраста пользователей Фото: Shutterstock

Социальная сеть TikTok согласилась с требованиями итальянского ведомства по защите персональных данных (GPDP) и с 9 февраля заблокирует всех пользователей республики. Чтобы продолжить пользоваться популярным приложением, потребуется повторно указать собственный возраст. Аккаунты пользователей до 13 лет будут удалены.

Напомним, что требование о блокировке несовершеннолетних в соцсети было принято после серии трагедий, произошедших с детьми, пытавшимися повторить опасные «испытания», распространяемых через TikTok. При этом в GPDP признают, что решение администрации интернет-сервиса не решает проблему полностью, поскольку все еще остается возможность для детей до 13 лет указать фальшивый возраст.

По словам представителей ведомства, в ближайшие месяцы TikTok предпримет и другие меры по соблюдению «подросткового» ценза, в частности, оценит возможность использования систем искусственного интеллекта для проверки возраста. Также будет запущена информационная кампания по повышению осведомленности родителей и детей об опасности интернета. Ранее сообщалось, что по требованию GPDP аналогичные меры могут быть применены и к другим социальным сетям, в частности Facebook.

Итальянский административный комитет по защите персональных данных (Garante per la protezione dei dati personali) был учрежден в 1996 году. Основные функции национального регулятора - проверка соответствия закону обработки, передачи и хранения персональных данных, а также предотвращение их неправомерного использования.