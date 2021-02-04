Минобороны построит в Казани госпиталь на 12,5 тысяч квадратных метров

По поручению Министра обороны РФ, рабочая группа специалистов Военно-строительного комплекса под руководством заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства ведомственного лечебного учреждения. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В четверг, 4 февраля, стало известно, что Минобороны России приняло решение о возведении в Казани нового военного госпиталя на 150 койко-мест.

- По поручению Министра обороны РФ, рабочая группа специалистов Военно-строительного комплекса под руководством заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства ведомственного лечебного учреждения. К настоящему времени проектными организациями Минобороны России уже подготовлены эскизы и проектные решения нового госпиталя, - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что военные строители спланировали поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры. Общая площадь застройки составит более 12,5 тысяч квадратных метров.

- Строительство современного лечебного учреждения в Казани позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению республики, - подчеркнули в свою очередь военные медики.

Представили Минобороны также проинформировали, что свою рабочую поездку в войска Центрального военного округа Тимур Иванов начал с инспекции инфраструктуры военных городков Казанского высшего танкового и суворовского училищ.