В США выставили на аукцион стульчак Гитлера и чулки Евы Браун

Белый деревянный стульчак забрал из баварского поместья Гитлера американский солдат Рагнвальд Борх в последние дни войны

Вещи, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, никогда не падают в цене. В США на аукцион Alexander Historical Auctions выставлены чулки жены нацистского лидера и его собственный стульчак из резиденции Бергхоф. Торги назначены на 8 февраля.

Белый деревянный стульчак забрал из баварского поместья Гитлера американский солдат Рагнвальд Борх в последние дни войны в 1945 году. Стартовая цена лота составляет 5 тысяч долларов (380 тыс. рублей). Ожидается, что она может возрасти до 15 тысяч.

К стульчаку прилагаются две фотографии, на которых изображен Борх и его однополчане, а также карикатуры на Гитлера, вырезанные из немецкой газеты.

В описании к лоту говорится, что американское командование разрешило солдатам брать все, что они захотят из захваченной резиденции Бергхоф. Борх также прихватил с собой бронежилет времен Первой Мировой войны и две картины.

Все это время стульчак Гитлера хранился в подвале дома Борха в Нью-Джерси, пока сын американца не решился выставить его на торги.

«Едва ли можно представить, что замышлял нацистский диктатор, созерцая мир с высоты этого «трона»!», - говорится в описании лота.

А вот чулки Евы Браун будут выставлены за более скромную сумму. Стартовая цена всего лишь 100 долларов (7600 рублей).

Прошлой осенью в Мюнхене с молотка ушли рукописи речей Адольфа Гитлера. Продажа личных вещей нацистского лидера подвергается жесткой критике со стороны общественности. Организаторы аукционов заверяют, что стараются продавать лоты не последователям и сторонникам нацизма, а владельцам музейных коллекций и исследовательским центрам.

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