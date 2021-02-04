Геннадий Онищенко: Протестные акции не вызвали резкого всплеска ковида, потому что не все граждане теряют головы и маски

Экс-главсанврач, академик РАН и депутат Госдумы - обозревателю KP.RU - с новыми оценками уличных акций Фото: Иван МАКЕЕВ

Прошедшие в столице и других городах России акции сторонников Навального не вызвали резкого всплеска заболеваемости ковидом, как опасались санитарные врачи. Повышение числа заболевших, как и предсказывали, отмечалось на 5-6 день после акций, но оно не оказалось катастрофичным. Геннадий Онищенко считает, что это объясняется как малочисленностью акций, так и санитарной прагматичностью митингующих.

- Не все же в пылу борьбы в условиях эпидемии теряют головы и маски! – резюмировал академик. – Конечно, опасность заразиться ковидом в толпе прежде всего касается тех людей, которые вышли на улицы, и их близких.

Но назвать эти выходы акциями трудно, особенно последние, потому что количество участников было смехотворно мало. В Москве 31 января вышли около двух тысяч человек. Я сам видел, что было в это время на Пушкинской площади.

- Официальные органы сообщали, что на митинге 23 января были отмечены 19 человек с установленным ковидом.

- Да, это те граждане, которые были зарегистрированы как выявленные инфицированные и должны были сидеть дома, но пошли митинговать. То есть, тем самым нарушили санитарный режим. И подвергли опасности заражения окружающих, прежде всего самих участников протестов. Бесследно для окружающих такая безответственность не проходит.

Мы же с вами исходим из того, что нам, во всяком случае медикам, дорого здоровье каждого гражданина.

- Правильно ли я понял, что, если бы люди соблюдали правила предосторожности и отказались от многолюдных собраний, общая тенденция к снижению уровня заболеваемости, которую мы наблюдаем, была бы еще более заметной?

- Повторяю – в Москве я не видел крупных протестных акций. Я видел группы людей, среди которых были агрессивные, видимо, для того они и приходят - похулиганить, подраться. Забота у этих была одна - вступить в несанкционированный контакт с правоохранительными органами и зафиксировать себя для иностранных СМИ.

- А как вы оценили то, что ОМОН, полиция маски протестующим раздавали?

- Не только маски, они же там и чаем их поили. А особенно ретивым папашам, которые утратили инстинкт сохранения собственных детей и теряли их, правоохранители даже помогали найти отпрысков.

Все правильно. И ход с масками – правильный. Слишком рано отказываться от средств противовирусной защиты.

Да, идет снижение заболеваемости ковидом, это хорошо.

И все же призываю нас всех не расслабляться, а, наоборот, быть более тщательными с соблюдением всех правил. Потому что, если мы сейчас расслабимся, откажемся от масок в метро, в транспорте, откажемся от соблюдения требований по поводу и без повода собираться в большие группы, мы опять спровоцируем рост заболевания. Вспомним опыт первой, весенней волны ковида.

Давайте потерпим еще немного. И я, конечно же, еще раз призываю всех к тому, что привиться.

- Тем более, что прививают уже практически всех желающих, без ограничений.

- Вот сегодня я поеду открывать один из прививочных пунктов, которые ближе будут к нашему населению - в МФЦ и в торговом центре «Калейдоскоп». Там оборудованы кабинеты, набраны медицинские работники, поставлено все необходимое оборудование для проведения прививок.

Собственно, это та практика, которую Москва исповедует последние пять-шесть лет, когда приближает прививочные пункты ближе к людям. Давайте привьемся независимо от наших политических убеждений.