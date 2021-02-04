«Принято единогласно»: Александр Дюков будет рулить российским футболом еще четыре года

Единогласно на пост президента РФС был выбран действующий глава организации Александр Дюков
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Никогда еще российский футбол не был так единодушен в принятии решений. 4 февраля состоялась конференция Российского футбольного союза, и по всем вопросам ее делегаты голосовали как единый слаженный организм. Ни одного голоса «против» ни одного «воздержался», все «за». И конечно единогласно на пост президента РФС был выбран действующий глава организации Александр Дюков.
Главная интрига выборов президента РФС заключалась в том, единогласно ли выберут Александра Дюкова. А то, что выберут, сомнений не было никаких - он был единственным кандидатом.
- А зачем другим идти на выборы, если результат уже известен? Сейчас не те времена, чтобы так заявлять о себе. В мое время заявлялось не меньше трех кандидатов на выборы президента РФС, - вздыхал бывший бессменный глава РФС Вячеслав Колосков, в те годы за непотопляемость прозванный «Вечный Слава». И в словах его чувствовалась ностальгия и звон оружия былых кулуарных сражений. С тех времен Вячеслав Иванович сохранил бодрость духа и умение нестандартно отвечать абсолютно на любые вопросы. Даже про умирающий «Тамбов» - он может стать первым клубом РПЛ, скончавшимся, не дождавшись конца чемпионата.
- Где деньги взять, чтобы «Тамбов» закончил сезон? – спрашивали журналисты у всех, в том числе у Колоскова.
- Найдем! – бодро обещал Вячеслав Иванович. И по его фирменному прищуру было не догадаться – сарказм это, осторожность или откровенный троллинг.
Вот что значит старая школа.
Все остальные участники конференции старались перед выборами молчать. Но когда их просили отдавать свои голоса, они исправно поднимали мандаты. И само собой Александр Дюков не имел шансов не получить должность президента РФС.
- Кто против? Есть такие? – обводил внимательным взглядом зал ведущий. – Воздержавшиеся?
Ни тех ни других не наблюдалось. В такие моменты все вдруг внимательно начинали изучать бумаги, лежащие перед ними на столах. В бумагах все было хорошо.
- Принято единогласно! – торжественно объявляли с трибуны. И на все про все не понадобилось даже минуты.
На самом деле все (ну или почти все) делегаты конференции РФС поднимали руки искренне. Глава компании «Газпром Нефть» Александр Дюков – на данный момент действительно оптимальный вариант на пост главного человека в российском футболе. Именно ему время от времени отдают статус возможного преемника Алексея Миллера на роль руководителя «Газпрома». Именно его «Сашей» публично называет глава ФИФА Джанни Инфантино, а президент РФ Владимир Путин шутит с ним по поводу сотен миллиардов прямо в эфире федеральных каналов ТВ.
Все это значит то, что в футболе Александр Дюков и с миллиардерами-владельцами клубов, и с боссами крупных госкомпаний, и с руководителями республик и губернаторами областей как минимум на равных. А это в полном противоречий российском футболе едва ли не главное.
Теперь Александр Дюков получил в футболе неограниченный кредит доверия на следующие четыре года. Судя по всему для того, чтобы провести в нем глобальные реформы.
Планы у РФС обширные. И некоторые из них президент РФС Александр Дюков обозначил в своей предвыборной речи.
- Глава РФС обещал, что к 2025 году Россия поднимется на 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. То есть сумеет убежать от Австрии и обогнать Португалию. Судя по последним еврокубкам это будет ой как непросто. Недаром глава РПЛ Сергей Прядкин в этот день был не в духе, выглядел нервным и периодически рявкал на окружающих.
- Вывести арены ЧМ-2018 на самоокупаемость. В этом моменте где-нибудь в Саранске должны были нервно улыбаться.
- Поднять доходы клубов от продажи прав на ТВ-трансляции. И тут же должна была загрустить Тина Канделаки.
- К 2025 году сборная Россия должна в рейтинге ФИФА подняться на 20-е место, к 2030 – на 10-е. Интересно, кто к тому времени будет ее главным тренером.
Но о том, что в российском футболе будет меняться на самом деле, на самой конференции не говорили. А там ожидаются огромные перемены. За предстоящие 4 года могут смениться президенты всех трех лиг. У ФНЛ новый президент появится уже в феврале – им станет генсек РФС Александр Алаев, он всю конференцию просидел по правую руку от Дюкова. Время от времени сгущаются тучи над главой РПЛ Сергеем Прядкиным. И если он продержится на своем посту дольше, чем до 2025 года, это можно будет считать небольшим чудом. Неясна судьба ПФЛ – в кулуарах говорили, что ее вообще могут уничтожить.
За грядущие четыре года в России пройдет часть Евро-2020(1), а так же финал Лиги чемпионов (в 2022 году в Санкт-Петербурге). Чемпионат России может измениться до неузнаваемости. В УЕФА могут создать Суперлигу, и непонятно пропадут ли туда российские топ-клубы. Состоятся два чемпионата Европы и один чемпионат мира. Так что Александра Дюкова ждут очень бурные четыре года. Если в 2025-м за него будут голосовать так же единогласно, значит это будут и очень успешные четыре года.
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