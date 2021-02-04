«Принято единогласно»: Александр Дюков будет рулить российским футболом еще четыре года

Единогласно на пост президента РФС был выбран действующий глава организации Александр Дюков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никогда еще российский футбол не был так единодушен в принятии решений. 4 февраля состоялась конференция Российского футбольного союза, и по всем вопросам ее делегаты голосовали как единый слаженный организм. Ни одного голоса «против» ни одного «воздержался», все «за». И конечно единогласно на пост президента РФС был выбран действующий глава организации Александр Дюков.

Вячеслав Колосков: «Не те времена, чтобы быть соперником президента»

Главная интрига выборов президента РФС заключалась в том, единогласно ли выберут Александра Дюкова. А то, что выберут, сомнений не было никаких - он был единственным кандидатом.

- А зачем другим идти на выборы, если результат уже известен? Сейчас не те времена, чтобы так заявлять о себе. В мое время заявлялось не меньше трех кандидатов на выборы президента РФС, - вздыхал бывший бессменный глава РФС Вячеслав Колосков, в те годы за непотопляемость прозванный «Вечный Слава». И в словах его чувствовалась ностальгия и звон оружия былых кулуарных сражений. С тех времен Вячеслав Иванович сохранил бодрость духа и умение нестандартно отвечать абсолютно на любые вопросы. Даже про умирающий «Тамбов» - он может стать первым клубом РПЛ, скончавшимся, не дождавшись конца чемпионата.

- Где деньги взять, чтобы «Тамбов» закончил сезон? – спрашивали журналисты у всех, в том числе у Колоскова.

- Найдем! – бодро обещал Вячеслав Иванович. И по его фирменному прищуру было не догадаться – сарказм это, осторожность или откровенный троллинг.

Вот что значит старая школа.

«Кто против? Есть такие?»

Все остальные участники конференции старались перед выборами молчать. Но когда их просили отдавать свои голоса, они исправно поднимали мандаты. И само собой Александр Дюков не имел шансов не получить должность президента РФС.

- Кто против? Есть такие? – обводил внимательным взглядом зал ведущий. – Воздержавшиеся?

Ни тех ни других не наблюдалось. В такие моменты все вдруг внимательно начинали изучать бумаги, лежащие перед ними на столах. В бумагах все было хорошо.

- Принято единогласно! – торжественно объявляли с трибуны. И на все про все не понадобилось даже минуты.

На самом деле все (ну или почти все) делегаты конференции РФС поднимали руки искренне. Глава компании «Газпром Нефть» Александр Дюков – на данный момент действительно оптимальный вариант на пост главного человека в российском футболе. Именно ему время от времени отдают статус возможного преемника Алексея Миллера на роль руководителя «Газпрома». Именно его «Сашей» публично называет глава ФИФА Джанни Инфантино, а президент РФ Владимир Путин шутит с ним по поводу сотен миллиардов прямо в эфире федеральных каналов ТВ.

Все это значит то, что в футболе Александр Дюков и с миллиардерами-владельцами клубов, и с боссами крупных госкомпаний, и с руководителями республик и губернаторами областей как минимум на равных. А это в полном противоречий российском футболе едва ли не главное.

Теперь Александр Дюков получил в футболе неограниченный кредит доверия на следующие четыре года. Судя по всему для того, чтобы провести в нем глобальные реформы.

Сборная России должна стать 10-й в мире

Планы у РФС обширные. И некоторые из них президент РФС Александр Дюков обозначил в своей предвыборной речи.

- Глава РФС обещал, что к 2025 году Россия поднимется на 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. То есть сумеет убежать от Австрии и обогнать Португалию. Судя по последним еврокубкам это будет ой как непросто. Недаром глава РПЛ Сергей Прядкин в этот день был не в духе, выглядел нервным и периодически рявкал на окружающих.

- Вывести арены ЧМ-2018 на самоокупаемость. В этом моменте где-нибудь в Саранске должны были нервно улыбаться.

- Поднять доходы клубов от продажи прав на ТВ-трансляции. И тут же должна была загрустить Тина Канделаки.

- К 2025 году сборная Россия должна в рейтинге ФИФА подняться на 20-е место, к 2030 – на 10-е. Интересно, кто к тому времени будет ее главным тренером.

Но о том, что в российском футболе будет меняться на самом деле, на самой конференции не говорили. А там ожидаются огромные перемены. За предстоящие 4 года могут смениться президенты всех трех лиг. У ФНЛ новый президент появится уже в феврале – им станет генсек РФС Александр Алаев, он всю конференцию просидел по правую руку от Дюкова. Время от времени сгущаются тучи над главой РПЛ Сергеем Прядкиным. И если он продержится на своем посту дольше, чем до 2025 года, это можно будет считать небольшим чудом. Неясна судьба ПФЛ – в кулуарах говорили, что ее вообще могут уничтожить.

За грядущие четыре года в России пройдет часть Евро-2020(1), а так же финал Лиги чемпионов (в 2022 году в Санкт-Петербурге). Чемпионат России может измениться до неузнаваемости. В УЕФА могут создать Суперлигу, и непонятно пропадут ли туда российские топ-клубы. Состоятся два чемпионата Европы и один чемпионат мира. Так что Александра Дюкова ждут очень бурные четыре года. Если в 2025-м за него будут голосовать так же единогласно, значит это будут и очень успешные четыре года.

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