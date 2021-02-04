Сергей Светлаков на премьере фильма "Love": "Хочу всех расцеловать!"

Сергей Светлаков локомотив и создатель новой романтической комедии.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Все-таки вся эта история с пандемией нас здорово отрезвила. Еще год назад светская премьера была для ее участников рядовым событием, на которое принято было приходить с кислыми лицами и натянутыми улыбками. Авторы фильмов из кожи лезли, лишь бы никто не подумал, что для них важно происходящее. Во время премьерных показов зрители бегали покурить и в буфет.
Ян Цапник в фильме стал участником необычного любовного треугольника.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сейчас каждая премьера событие. А уж в кинотеатре «Октябрь» с полузабытой красной дорожкой - привет из прошлого!
Героиня Елены Валюшкиной тоже найдет любовь.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Лицом фильма Love стал Сергей Светлаков, как локомотив и продюсер. Он же исполнил одну из ролей, не сказать эпизодическую, но не главную. Режиссер фильма - Игорь Трердохлебов, а актерский состав - хоть сейчас на доску почета - Юрий Стоянов, Елена Валюшкина, Ян Цапник. Ирина Розанова, Екатерина Варнава, Стас Ярушин, Камиль Ларин...
Тимур Батрутдинов предпочел пробежать мимо красной дорожки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
И все (или почти все) эти заслуженные и почтенные актеры перед премьерой вели себя так, как будто встретились лет через 20 после выпуска из школы. Обнимались, смеялись, что-то наперебой рассказывали. Но самое главное - в воздухе висело волнение, ожидание реакции зала. Когда съемочная группа вышла на сцену Сергей Светлаков даже пошутил:
- Ничего не ждите от фильма. Лучше даже бухнуть перед просмотром.
Анна Калашникова пришла посмотреть веселое кино.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Но ждать стоило. Заполненный по новым правилам на 50 процентов зал смеялся активно. И реакцией создатели должны быть довольны. В кинотеатрах фильм начнет показывать с 11 февраля, как раз ко дню всех влюбленных. Сюжет фильма, кстати, крутится вокруг этого праздника, что логично, если вспомнить название.
Появившись с супругой на премьере, рэпер Птаха доказал, что не чужд романтике.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Как бы банально не прозвучало, - объяснил возникновение фильма Сергей Светлаков, - но мы хотели бы всех обнять и расцеловать в это серое время.
Съемочная группа фильма Love перед премьерой заметно волновалась.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сергей Светлаков с женой Антониной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ян Цапник и Юрий Стоянов с удовольствием обменивались шутками.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Социальную дистанцию в зале соблюдали даже звезды, в том числе и Тина Канделаки.
Фото: Иван МАКЕЕВ