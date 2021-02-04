Сергей Светлаков на премьере фильма "Love": "Хочу всех расцеловать!"

Сергей Светлаков локомотив и создатель новой романтической комедии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все-таки вся эта история с пандемией нас здорово отрезвила. Еще год назад светская премьера была для ее участников рядовым событием, на которое принято было приходить с кислыми лицами и натянутыми улыбками. Авторы фильмов из кожи лезли, лишь бы никто не подумал, что для них важно происходящее. Во время премьерных показов зрители бегали покурить и в буфет.

Ян Цапник в фильме стал участником необычного любовного треугольника. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас каждая премьера событие. А уж в кинотеатре «Октябрь» с полузабытой красной дорожкой - привет из прошлого!

Героиня Елены Валюшкиной тоже найдет любовь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лицом фильма Love стал Сергей Светлаков, как локомотив и продюсер. Он же исполнил одну из ролей, не сказать эпизодическую, но не главную. Режиссер фильма - Игорь Трердохлебов, а актерский состав - хоть сейчас на доску почета - Юрий Стоянов, Елена Валюшкина, Ян Цапник. Ирина Розанова, Екатерина Варнава, Стас Ярушин, Камиль Ларин...

Тимур Батрутдинов предпочел пробежать мимо красной дорожки. Фото: Иван МАКЕЕВ

И все (или почти все) эти заслуженные и почтенные актеры перед премьерой вели себя так, как будто встретились лет через 20 после выпуска из школы. Обнимались, смеялись, что-то наперебой рассказывали. Но самое главное - в воздухе висело волнение, ожидание реакции зала. Когда съемочная группа вышла на сцену Сергей Светлаков даже пошутил:

- Ничего не ждите от фильма. Лучше даже бухнуть перед просмотром.

Анна Калашникова пришла посмотреть веселое кино. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но ждать стоило. Заполненный по новым правилам на 50 процентов зал смеялся активно. И реакцией создатели должны быть довольны. В кинотеатрах фильм начнет показывать с 11 февраля, как раз ко дню всех влюбленных. Сюжет фильма, кстати, крутится вокруг этого праздника, что логично, если вспомнить название.

Появившись с супругой на премьере, рэпер Птаха доказал, что не чужд романтике. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как бы банально не прозвучало, - объяснил возникновение фильма Сергей Светлаков, - но мы хотели бы всех обнять и расцеловать в это серое время.

Съемочная группа фильма Love перед премьерой заметно волновалась. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Светлаков с женой Антониной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ян Цапник и Юрий Стоянов с удовольствием обменивались шутками. Фото: Иван МАКЕЕВ