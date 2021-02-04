Александр Дюков: «Формат чемпионата России может быть изменен только в 2022 году»

Александр Дюков ответил на вопросы журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После переизбрания на новый срок глава РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов, среди которых был корреспондент «КП».

- В последнее время идет дискуссия о реформах лиг, о численности команд в Премьер-лиги, о формулах проведения чемпионатов. Кто должен принимать решения о том, к примеру, сколько клубов должно быть в РПЛ? Должен ли быть плей-офф там или другие изменения? Это должно быть решение клубов? И с какого сезона возможны изменения?

- Когда создавали лиги – делегировали эти вопросы клубам. У клубов есть руководители, акционеры. Мы исходим из того, что клубы заинтересованы в том, чтобы лиги были успешны с экономической и спортивной точек зрения. Мы ждем инициативу от лиг. У нас в РФС есть виденье, какой формат актуальный и правильный. Но нам нужен консенсус, чтобы как можно большее количество клубов поддерживали эти изменения. При этом вы знаете, что права по проведению соревнований делегированы лигам от РФС до сезона 2022/23. До этого сезона изменений формата не будет.

- Какова судьба «Тамбова», который находится на грани банкротства?

- Мы надеемся что «Тамбов» завершит сезон и не снимется с чемпионата. Эта ситуация безусловно очень неприятная. Избежать ее можно только ужесточая лицензирование клубов. Но резко поднимать планку требований мы не можем – тогда много клубов просто исчезнет.

- Какова судьба в связи с этой ситуацией президента РПЛ Сергея Прядкина и сотрудников РФС, отвечающих за лицензирование?

- Вы же понимаете, как организована работа. Если говорить о руководстве РПЛ, он подотчетен не РФС, а клубам, которые являются учредителями этой организации. Мы передали права по проведению чемпионатов до 2022/23 года, и у нас осталось только право получать соответствующие денежные поступления от них.

- Лимит на легионеров не будет изменен?

- Я не раз говорил о своем отношении к этому вопросу – я против лимита. Но на данный момент, зная какое отношение Минспорта к лимиту, отменить его невозможно. В данный исторический момент мы не можем обойтись без лимита.

- Вы говорили, что в ближайшее время есть задача вывести арены ЧМ-2018 на самоокупаемость. Как это сделать? В частности, как сделать окупаемыми «Лужники»?

- Мы стараемся их загружать матчами сборной, Кубка России, Суперкубка. Мы это продолжим. Также мы продолжим оказывать консультационную поддержку.

Что касается «Лужников», то мы имеем возможность проводить там матчи сборной России. Но мы столкнулись с коронвариусом, и те матчи, которые мы проводили, были либо без зрителей, либо с ограничениями. С экономической точки зрения мы их не могли провести их в «Лужниках». Первая игра, которая там может состояться - матч против сборной Хорватии. Но также пока не решено, где пройдет финал Кубка России.

- Есть ли у РФС планы получить какие-либо крупные международные турниры? Речь не идет о взрослых ЧМ или Евро. Но мы могли бы провести юношеские, молодежные чемпионаты мира и Европы или ЧМ или Евро среди женских команд?

- У нас есть такие планы. Но от конкретного комментария я воздержусь.

- Недавно вакцинировался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Будете ли проводить вакцинацию игроков национальной команды?

- Я сам вакцинировался «Спутником» в сентябре, а так же вакцинировались многие мои знакомые, и ни у кого не было каких-то значимых побочных явлений. Мы не можем заставить вакцинироваться игроков, это должно быть их решение. Но я считаю, что это важно сделать. В том числе потому, что нас ждут важные матчи отбора ЧМ-2022, от которых зависит, поедем мы в Катар или нет. Любой пропуск игрока сборной может повлиять на результат. Мы надеемся, что футболисты понимают это и осознают степень ответственности.

- Могут ли матчи чемпионата России весной проходить при полной загрузке трибун?

- Мы видим, что ситуация улучшается. Но ковид – новая болезнь, которая до конца не изучена, могут быть новые штаммы, локальные вспышки. Но будем надеяться, что этого не произойдет, а третья волна, если она и будет, то придет только осенью. Так что надеюсь, что этот сезон мы закончим с 50-процентной заполняемостью. А если ситуация улучшится, то количество зрителей увеличится.

- Европейские СМИ сообщали о планах УЕФА по созданию Суперлиги для топ-клубов Европы. Известно ли вам что-то об этих планах, есть ли в них место для российских команд?

- У меня вся информация также из СМИ. Но, насколько я знаю, не все клубы, о которых шла речь, действительно поддерживают этот проект. Можно понять мотивацию тех клубов, которые поддерживают эту идею. Краткосрочно они получат экономическую выгоду. Но долгосрочно этот проект, безусловно, принесет негативные последствия для европейского футбола, и в конечном счете пострадает сама Суперлига. И, конечно, все это повлияет на европейский футбол. Так что я надеюсь, что идея Суперлиги в таком виде не будет реализована.

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