Кинофестивалю Сандэнс пришла полная «Кода»

Главным триумфатором американского драматического конкурса стал фильм «Кода» (CODA) - блестящая мелодрама и музыкальный роман взросления. Он получил сразу и Гран-при, и приз публики, и приз за режиссуру, и спецприз за актерский ансамбль. Героиня фильма Шон Хедер - девочка, выросшая в семье рыбаков, где все кроме нее - неслышащие. Поэтому название фильма имеет не только музыкальный смысл: слово CODA являет собой сокращение от Child of Deaf Adults (ребенок глухонемых взрослых). Фильмов о таких людях немного, и тем более нигде лично я не встречал такого проникновения в их психологию (этому помогает то, что роль главной героини исполняет неслышащая актриса Марли Матлин, обладательница «Оскара» за фильм «Дети меньшего бога»). Помимо всего этого, «Кода» - великолепная метафора отношений между поколениями, которые в самом прямом смысле не слышат друг друга.

В американском документальном конкурсе Гран-при и приз публики тоже ушли в одни руки - Амира Томпсона за «Лето в стиле соул (… или Когда революцию не показывали по телевизору)» (Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised). Это музыкальное докьюментари, собранное из никогда никем не виданного материала культурного фестиваля в Гарлеме, проходившего чуть ли не ровно во время другого фестиваля, в Вудстоке, и собравшего 300 тысяч чернокожих зрителей. Задачей устроителей было отвлечь их от революции, казавшейся неизбежной в 1968 году.

В конкурсе мирового кино Гран-при и приз публики отошли фильму «Улей» (Hive) режиссера из Косова Блерты Башолли - это простая, основанная на реальной женской судьбе драма, чья главная героиня обнаруживает себя в абсурдной ситуации. возможной только в дремучем патриархальном обществе. Ее мужа убили в массовой резне 1999 года, как и мужей многих других косовских женщин, но работать им не разрешается - это позор. Героиня решает положить на «традиционные ценности» и открыть небольшой бизнес по производству вкусных изделий из перца. Конечно, ей приходится немало претерпеть от своих косных односельчан, но финальные документальные кадры свидетельствуют, что бизнес оказался успешен, односельчане посрамлены и косовский перец скоро завоюет Америку.

В конкурсе мирового документального кино выиграл датский фильм «Побег» (Flee) Йонаса Похера Расмуссена (Jonas Poher Rasmussen), также посвящённый реальной судьбе - на сей раз афганского парня, совершившего в юности побег из Афганистана в Европу и нисколько об этом не пожалевшего. Труднее всего оказалось выбраться из советской России, но здесь, разумеется, помогли взятки. В этом фильме тоже счастливый финал: в милой Дании афганец обрёл научную степень, дом и любящего бойфренда, за что его бы, несомненно, казнили на родине. Будучи документальным полотном, это ещё и полноценный анимационный фильм - так гораздо удобнее рассказывать о прошлом героя.

В эспериментальной секции NEXT главный приз справедливо достался упоительному мультфильму для взрослых «Криптозоопарк» (Cryptozoo). Криптидами называют существа, чья реальность считается спорной и необоснованной. Например, греческую горгону с шевелящимися змеями на голове, единорога или баку - похожее на свинку с хоботом японское создание, высасывающее у детей ночные кошмары. Все они - персонажи в высшей степени оригинального, вручную нарисованного фильма Дэша Шоу. А также сторонницы мультикультурализма, создавшие Криптозоопарк, в котором содержатся эти иногда довольно агрессивные мифологические животные разных культур, в том числе русской и польской. Но к ним начинает испытывать нездоровый интерес и американское правительство, отправляющее на поиски баку свою тупую военщину. Правительство желает, чтобы баку высосало все нежелательные протестные мечты из американского населения, задумавшегося о захвате Капитолия. Активисты- криптозащитницы противостоят этим темным силам, как и всем остальным несознательным элементам, готовым ради наживы продавать несуществующих животных на чёрном рынке. Среди последних выделяются своей безжалостностью русские бабушки.

Приз публики в этой секции необъяснимым образом отошел вторичному произведению под названием «Ма бель, моя красота» (Ma Belle, My Beauty) Марион Хилл. Красотой здесь отличается, впрочем, только пейзаж южной Франции, на фоне которого после длительного разрыва встречаются две экс-любовницы, джазовые певицы. Одна из них замужем (за мужчиной), но когда это кому-то мешало?

Награду за лучшую режиссуру в американской документальной секции присудили фильму «Пользователи» (Users) Наталии Альмады - креативному докьюментари обо всем и ни о чем: режиссер снимает с дронов великолепные планы Земли и следит за тем, как все это наземное и подводное великолепие ставят под сомнение современные технологии, грозящиеся его подменить и уничтожить.

Приз за лучший сценарий отошел картине “На счет три” (On the Count of Three) чернокожего актера и режиссера Джеррода Кармайкла - необычному, психологически убедительному фильму о двух лучших друзьях, решивших совершить двойное самоубийство. Лучшим актером назван Клифтон Коллинз, сыгравший в фильме Клинта Бентли “Жокей” (Jockey) - аутентичном повествовании из мира лошадиных скачек, где - сюрприз! - практически не показаны лошади, а показаны люди, которые на них ездят. Все они прозябают, едва сводят концы с концами, мучаются от чудовищных травм и готовятся к полному параличу в будущем, но ничего не могут с собой поделать, такой уж наркотик этот жестокий и красивый вид спорта.

Спецприз в мировом игровом конкурсе достался первому мальтийскому фильму «Лодка» (Luzzu) - не менее аутентичному творению из жизни столь же прозябающих мальтийских рыбаков. Рыбный бизнес в руках жуликов и корпораций, через 20 лет грозящих оставить человечество без вкусной рыбки. Главный герой, реальный рыбак Джесмарк, любовно восстанавливает красивую лодку, доставшуюся ему в наследство от предков, но куда там. Проще получить от Евросоюза чек на 7 тысяч евро, переобучиться в какие-нибудь клерки и отправить красавицу-лодку на свалку Истории.

