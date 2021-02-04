"Что с ней случилось": внешний вид певицы Линды вызвал оторопь

43-летняя артистка сильно изменилась Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Линда стала неузнаваемой. На свежих фотографиях, которые одна из самых ярких звезд 90-х разместила в блоге, поклонники с трудом узнали кумира. Кто-то предположил, что она сделала пластическую операцию, кто-то решил, что всему виной резкое похудение. Сама 43-летняя артистка секрет внезапного преображения не раскрывает.

Певица Линда стала известной благодаря творческому союзу с Максимом Фадеевым. Продюсер сделал из никому не известной девушки настоящую звезду. Свой первый совместный альбом "Песни тибетских лам" Фадеев и Линда записали в 1994 году. Он стал сенсацией. Но настоящая популярность пришла к девушке после выхода второй студийной пластинки "Ворона".

Линда не раз признавалась, что она оказалась совершенно не готова к свалившейся на нее славе и необходимости давать бесконечные интервью. "Я была не очень общительным человеком. Мне было комфортно только с близкими людьми", - рассказывала певица.

Такой она осталась и спустя много лет. Вот только внешний вид певицы на последних снимках вызывает оторопь. Поклонники пишут кумиру вопросы и просьбы разъяснить, что она с собой сделала.

"Вы совсем на себя не похожи", "Что с ней случилось, кто в теме?", "Не уверена, что это хороший стиль", "Мне кажется, или Линда похудела?", "Необычный и непривычный вид", "Что-то я Вас не узнаю", "Куча фильтров на одну часть лица", "Сделала пластику. Зачем?", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что однажды Линда призналась, как тяжело переживала всяческие слухи о себе. По ее словам, она никогда не употребляла алкоголь и запрещенные вещества. И даже не курила. Однако отрешенность певицы, ее нежелание быть открытой сыграли с певицей злую шутку.

"Тогда это было модно: наркотики и вся эта депресня. Эта тема поехала. И она мне сильно помешала. Был резкий негатив со стороны людей, что я пропагандирую наркотики. Во время гастролей был такой случай. Проводница поезда зашла в купе и начала задирать рукава моей кофты, бросаться на меня и кричать, что она из-за меня теряет свою дочь, потому что я пропагандирую наркотики. Она хотела увидеть мои вены", - делилась артистка.

В тот период она увлеклась сыроедением. "Ела только сырые овощи, орехи, крупы. Запивала все это водой, кефиром, ряженкой. Занималась йогой. Тогда это еще не было модно", - рассказывала о своем образе жизни звезда.