"Кто, если не мы": Боксер Владимир Мышев на день стал курьером, чтобы разносить еду нуждающимся

Владимир Мышев решил поддержать благотворительный проект «Дари еду!» Фото: предоставлено проектом "Дари еду"

Белый курьерский рюкзак - каких уже тысячи, миллионы по Москве. Только курьер его несет совсем необычный - Владимир Мышев. Восходящая звезда российского бокса, четырёхкратный победитель первенства Москвы, двукратный призер первенства России.

Да и в рюкзаке у него - не просто чей-то заказанный от скуки ужин из ресторана. А действительно необходимые продукты, которые очень ждут.

Владимир Мышев решил поддержать благотворительный проект «Дари еду!». С 2016 года этот проект помогает продуктами людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: инвалидам, родителям-одиночкам и многодетным, пенсионерам, бездомным...

- Когда мне поступило предложение поучаствовать в данной акции, я, нисколько не сомневаясь, принял его. Считаю, что если есть возможность быть полезным, то нужно обязательно этим пользоваться. Кто, если не мы, - уверен Владимир Мышев.

На один день он надел узнаваемую форму курьера, накинул на плечи терморюкзак с логотипом и отправился по адресам в московском районе Покровское-Стрешнево. Владимир доставлял наборы продуктов людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам с ослабленным здоровьем.

Стать волонтером благотворительной доставки, как Владимир, может каждый желающий. Фото: предоставлено проектом "Дари еду"

- Успел заметить, что зачастую людям необходима не только помощь с продуктами питания, но и простое человеческое общение, которого пожилым людям и людям с ограниченными возможностями не хватает. Призываю всех неравнодушных откликнуться и поучаствовать в данном проекте хотя бы раз, жалеть вы точно не будете! - уверен спортсмен.

Кстати, на этом по-настоящему почетном посту "курьера добра" Владимир сменил своего старшего коллегу по боксерскому цеху - Дмитрия Кудряшова по прозвищу "Кувалда", чемпиона по версиям WBC Silver, WBA International и чемпиона СНГ по версии WBC CICBB. А в декабре 2020 года в Брянске участие в раздаче продуктовых наборов нуждающимся принял абсолютный чемпион мира по армлифтингу Александр Бояров.

СПРАВКА КП

Проект «Дари еду!» оказывает адресную помощь продуктами питания многодетным семьям, родителям-одиночкам, инвалидам, пенсионерам, бездомным. Поддержать это доброе дело может каждый: в 144 городах России уже установлены боксы для сбора продуктов. "Дари еду!" ставит их в торговых центрах и продуктовых супермаркетах, пожертвовать можно продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке.

Кроме того, работает благотворительный интернет-магазин продуктов. Здесь можно положить в корзину не просто продуктовый набор - добрый поступок! Ведь в этом магазине люди покупают продукты не для себя, а для тех, кто нуждается.

Проект «Дари еду!» реализуется с использованием гранта Мэра Москвы, предоставленного Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Стать волонтером благотворительной доставки может каждый желающий. Для этого нужно оставить заявку на сайте или написать в социальных сетях «Дари еду!».

Также на сайте проекта каждый нуждающийся может сам обратиться за помощью.